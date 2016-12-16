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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Бетис
Алавес - Бетис: обзор матча 16 декабря 2016
Алавес
16.12.2016, пятница, 22:45
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
58'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Бетис
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+3
Замена
К. Сантос
️️️️
Дейверсон
90'
+2
84'
Замена
К. Пиччини
️️️️
А. Мартинес
Замена
Э. Мендес
️️️️
Г. Токеро
79'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Гомес
74'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
73'
67'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Санабрия
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
Г. Токеро
58'
55'
Желтая карточка
Д. Себальос
Желтая карточка
Т. Эрнандес
55'
Желтая карточка
М. Льоренте
53'
41'
Замена
Петрос
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
В. Камараса
35'
Желтая карточка
Дейверсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
39
Хосе Карлос
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-4-2
1
Пачеко
19
Эрнандес
5
Лагвардия
3
Феддаль
17
Фемения
14
Льоренте
19
Гарсия
6
Камараса
23
Токеро
16
Дейверсон
11
Гомес
3-2-2-1-2
1
Адан
2
Манди
22
Дурмиси
3
Мартинес
2
Пеццелла
39
Карлос
4
Донк
25
Себальос
17
Хоакин
19
Санабрия
24
Кастро
11
Гомес
15
Гарсия
15
Гарсия
11
Гомес
23
Токеро
7
Мендес
7
Мендес
23
Токеро
16
Дейверсон
9
Сантос
9
Сантос
16
Дейверсон
3
Мартинес
12
Пиччини
12
Пиччини
3
Мартинес
17
Хоакин
6
Петрос
6
Петрос
17
Хоакин
19
Санабрия
10
Зозуля
10
Зозуля
19
Санабрия
Остались в запасе
Алавес
Бетис
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Алавес - Бетис
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Мендисорроса
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