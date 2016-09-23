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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Малага
Бетис - Малага: обзор матча 23 сентября 2016
Бетис
23.09.2016, пятница, 21:45
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Малага
25'
Хоакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Малага
Желтая карточка
А. Сехудо
90'
+1
89'
Желтая карточка
Г. Кастро
78'
Желтая карточка
Д. Льоренте
77'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Джони
Желтая карточка
Р. Наварро
72'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Д. Брашанац
70'
67'
Желтая карточка
И. Камачо
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Р. Кастро
64'
Желтая карточка
Петрос
63'
59'
Замена
Дуда
️️️️
З. Кузманович
50'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Шарлес
Желтая карточка
Б. Гонсалес
48'
45'
Желтая карточка
З. Кузманович
45'
Желтая карточка
Джони
37'
Желтая карточка
С. Рамирес
ГОЛ! 1:0!
Хоакин
Пас отдал
Ш. Мусонда
25'
Замена
Р. Донк
️️️️
Г. Пеццелла
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Петрос
ОП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
20
Кеко
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Адан
2
Пеццелла
12
Наварро
18
Гонсалес
12
Пиччини
6
Петрос
21
Гутьеррес
21
Мусонда
17
Хоакин
24
Кастро
15
Алегрия
4-2-2-2
13
Камени
16
Рикка
3
Льоренте
23
Торрес
16
Росалес
4
Камачо
8
Кузманович
10
Хуанпи
24
Джони
19
Рамирес
19
Шарлес
2
Пеццелла
4
Донк
4
Донк
2
Пеццелла
24
Кастро
5
Брашанац
5
Брашанац
24
Кастро
Брашанац
16
Сехудо
16
Сехудо
Брашанац
24
Джони
5
Кастро
5
Кастро
24
Джони
8
Кузманович
17
Дуда
17
Дуда
8
Кузманович
19
Шарлес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
19
Шарлес
Остались в запасе
Бетис
Малага
1
Даниэль Хименес
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
71
Денис Бойко
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Бетис - Малага
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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