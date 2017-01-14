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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 14 января 2017
Атлетико
14.01.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
8'
Н. Гайтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бетис
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Гризманн
90'
+3
89'
Желтая карточка
Д. Себальос
82'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Алегрия
79'
Желтая карточка
А. Алегрия
70'
Замена
М. Науэль
️️️️
Х. Карлос
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Торрес
70'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
69'
66'
Замена
Хоакин
️️️️
Д. Брашанац
Замена
Я. Карраско
️️️️
Н. Гайтан
63'
61'
Желтая карточка
К. Пиччини
ГОЛ! 1:0!
Н. Гайтан
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
39
Хосе Карлос
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Атлетико
13
Хуан Бернабе
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-4-2
13
Мойя
16
Луис
2
Годин
15
Савич
24
Врсалько
10
Гайтан
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
7
Гризманн
9
Торрес
3-2-3-2
1
Адан
22
Дурмиси
2
Пеццелла
39
Карлос
12
Пиччини
4
Донк
8
Мартен
25
Себальос
5
Брашанац
24
Кастро
15
Алегрия
7
Гризманн
20
Хименес
20
Хименес
7
Гризманн
10
Гайтан
10
Карраско
10
Карраско
10
Гайтан
9
Торрес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Торрес
39
Карлос
77
Науэль
77
Науэль
39
Карлос
5
Брашанац
17
Хоакин
17
Хоакин
5
Брашанац
15
Алегрия
10
Зозуля
10
Зозуля
15
Алегрия
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
13
Хуан Бернабе
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
13
Хуан Бернабе
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Атлетико - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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