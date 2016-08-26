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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Депортиво
Бетис - Депортиво: обзор матча 26 августа 2016
Бетис
26.08.2016, пятница, 21:45
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Депортиво
90'
+3
Желтая карточка
П. Москера
88'
Замена
Б. Валле Балонга
️️️️
Ф. Андоне
Замена
Д. Себальос
️️️️
К. Пиччини
84'
78'
Замена
Луизиньо
️️️️
Б. Гама
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ф. Гутьеррес
77'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Ф. Руис
67'
65'
Желтая карточка
Хуанфран
63'
Замена
С. Боргес
️️️️
Гильерме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
8
Фабиан Руис
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЛФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Гильерме
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Адан
22
Дурмиси
2
Пеццелла
2
Манди
12
Пиччини
6
Петрос
21
Гутьеррес
8
Руис
17
Хоакин
24
Кастро
19
Санабрия
3-5-1-1
1
Люкс
6
Альбентоса
26
Сидней
3
Наварро
8
Гильерме
16
Гама
24
Хуанфран
76
Файр
8
Чолак
5
Москера
7
Андоне
8
Руис
21
Мусонда
21
Мусонда
8
Руис
12
Пиччини
25
Себальос
25
Себальос
12
Пиччини
21
Гутьеррес
16
Сехудо
16
Сехудо
21
Гутьеррес
16
Гама
16
Луизиньо
16
Луизиньо
16
Гама
8
Гильерме
5
Боргес
5
Боргес
8
Гильерме
7
Андоне
19
Валле Балонга
19
Валле Балонга
7
Андоне
Остались в запасе
Бетис
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Бетис - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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