Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 11 сентября 2016
Валенсия
11.09.2016, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 3
Завершен
Бетис
75'
Родриго
78'
Э. Гарай
38'
Р. Кастро
54'
Хоакин
90'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бетис
90'
ГОЛ! 2:3!
Р. Кастро
Пас отдал
К. Пиччини
82'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Алегрия
ГОЛ! 2:2!
Э. Гарай
78'
ГОЛ! 1:2!
Родриго
Пас отдал
Д. Парехо
75'
72'
Желтая карточка
Ш. Мусонда
71'
Желтая карточка
Петрос
Желтая карточка
Нани
69'
68'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Хоакин
63'
Желтая карточка
К. Пиччини
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
С. Мина
63'
56'
Желтая карточка
Д. Брашанац
54'
ГОЛ! 0:2!
Хоакин
Пас отдал
Р. Дурмиси
Красная карточка
Э. Перес
50'
Замена
А. Медран
️️️️
М. Суарес
45'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Х. Луис Гайя
45'
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
К. Пиччини
Желтая карточка
Э. Перес
22'
20'
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Ф. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ПП
77
Санти Мина
ЛФ
19
Родриго
РФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЛФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
77
Матиас Науэль
ЛВ
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Алвес
4
Суарес
5
Мангала
24
Гарай
14
Гайя
2
Канселу
33
Перес
10
Парехо
17
Нани
77
Мина
19
Родриго
4-1-2-1-2
1
Адан
12
Пиччини
22
Дурмиси
2
Пеццелла
2
Манди
6
Петрос
5
Брашанац
8
Руис
17
Хоакин
15
Алегрия
24
Кастро
14
Гайя
33
Монтойя
33
Монтойя
14
Гайя
4
Суарес
10
Медран
10
Медран
4
Суарес
77
Мина
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
77
Мина
17
Хоакин
21
Мусонда
21
Мусонда
17
Хоакин
8
Руис
21
Гутьеррес
21
Гутьеррес
8
Руис
15
Алегрия
10
Зозуля
10
Зозуля
15
Алегрия
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Пако Айестаран
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Валенсия - Бетис
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Бетис
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
Вчера, 17:26
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
Вчера, 17:26
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+