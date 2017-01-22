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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Спортинг
Бетис - Спортинг: обзор матча 22 января 2017
Бетис
22.01.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Спортинг
Желтая карточка
Б. Гонсалес
90'
+3
86'
Замена
Бурги
️️️️
К. Кармона
84'
Желтая карточка
М. Кастельяно
Замена
М. Науэль
️️️️
Ж. Мартен
83'
76'
Замена
К. Кастро
️️️️
Д. Чоп
61'
Замена
М. Гомес
️️️️
В. Родригес
Желтая карточка
Д. Себальос
59'
Замена
Петрос
️️️️
Д. Брашанац
53'
Замена
А. Алегрия
️️️️
Р. Зозуля
52'
21'
Желтая карточка
Ж. Бабен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
АП
25
Хавьер Торрес
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
6
Петрос
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
3-2-3-2
1
Адан
22
Дурмиси
18
Гонсалес
2
Пеццелла
4
Донк
12
Пиччини
5
Брашанац
25
Себальос
8
Мартен
24
Кастро
10
Зозуля
4-3-2-1
25
Куэльяр
15
Канелья
3
Бабен
45
Аморебиета
16
Кастельяно
25
Торрес
18
Лопес Бланко
10
Касес
14
Кармона
8
Родригес
9
Чоп
5
Брашанац
6
Петрос
6
Петрос
5
Брашанац
8
Мартен
77
Науэль
77
Науэль
8
Мартен
10
Зозуля
15
Алегрия
15
Алегрия
10
Зозуля
8
Родригес
16
Гомес
16
Гомес
8
Родригес
14
Кармона
18
Бурги
18
Бурги
14
Кармона
9
Чоп
16
Кастро
16
Кастро
9
Чоп
Остались в запасе
Бетис
Спортинг
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Бетис - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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