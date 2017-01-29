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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 29 января 2017
Бетис
29.01.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
75'
А. Алегрия
90'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Барселона
90'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Б. Наварро
️️️️
Петрос
86'
Замена
М. Науэль
️️️️
А. Алегрия
85'
79'
Желтая карточка
А. Гомеш
Желтая карточка
Р. Кастро
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Алегрия
Пас отдал
Р. Донк
75'
70'
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Р. Донк
️️️️
Р. Пардо
69'
68'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Туран
68'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Л. Динь
Желтая карточка
Петрос
67'
59'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Д. Суарес
44'
Желтая карточка
Ж. Пике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
22
Риза Дурмиси
ЛАЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
14
Рубен Пардо
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
36
Борха Наварро
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-2-2-2
1
Адан
14
Тошка
2
Манди
2
Пеццелла
12
Пиччини
22
Дурмиси
6
Петрос
14
Пардо
25
Себальос
24
Кастро
15
Алегрия
4-2-3-1
1
тер Стеген
22
Видаль
3
Пике
22
Матье
12
Динь
11
Ракитич
66
Туран
10
Месси
4
Суарес
10
Неймар
9
Суарес
6
Петрос
36
Наварро
36
Наварро
6
Петрос
14
Пардо
4
Донк
4
Донк
14
Пардо
15
Алегрия
77
Науэль
77
Науэль
15
Алегрия
66
Туран
6
Роберто
6
Роберто
66
Туран
12
Динь
18
Альба
18
Альба
12
Динь
4
Суарес
20
Гомеш
20
Гомеш
4
Суарес
Остались в запасе
Бетис
Барселона
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бетис - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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