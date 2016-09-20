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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 20 сентября 2016
Севилья
20.09.2016, вторник, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
51'
Г. Меркадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Л. Вьетто
88'
85'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
Желтая карточка
Н. Пареха
85'
Желтая карточка
Г. Меркадо
85'
82'
Замена
Р. Донк
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
П. Сарабия
78'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Ф. Васкес
77'
70'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Р. Дурмиси
Замена
П. Сарабия
️️️️
В. Иборра
69'
61'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Брашанац
ГОЛ! 1:0!
Г. Меркадо
Пас отдал
С. Насри
51'
40'
Желтая карточка
К. Пиччини
Желтая карточка
С. Насри
32'
Желтая карточка
Ф. Васкес
16'
11'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
2'
Желтая карточка
Петрос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Самир Насри
ЛФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Бетис
25
Ману Эррера
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Пареха
25
Меркадо
25
Мариано
10
Иборра
15
Н'Зонзи
7
Витоло
20
Васкес
14
Насри
10
Вьетто
4-1-2-1-2
1
Адан
12
Пиччини
18
Гонсалес
2
Пеццелла
22
Дурмиси
6
Петрос
5
Брашанац
21
Гутьеррес
17
Хоакин
15
Алегрия
24
Кастро
20
Васкес
5
Краневиттер
5
Краневиттер
20
Васкес
10
Иборра
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Иборра
10
Вьетто
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
10
Вьетто
22
Дурмиси
21
Мусонда
21
Мусонда
22
Дурмиси
17
Хоакин
4
Донк
4
Донк
17
Хоакин
5
Брашанац
25
Себальос
25
Себальос
5
Брашанац
Остались в запасе
Севилья
Бетис
46
Сальваторе Сиригу
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
25
Ману Эррера
ВР
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Севилья - Бетис
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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