Маркевич считает Зозулю сильнейшим украинским нападающим

Глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич назвал самого сильного украинского нападающего. По его мнению, таким на данный момент является Роман Зозуля.

«Из всех нападающих, что у нас есть, конечно, Зозуля самый сильный. Главное, чтобы у него все в дальнейшем складывалось хорошо. К сожалению, раньше у него не было игровой практики. Сейчас ситуация несколько изменилась, Роман играет.

Пусть во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, но он забивает. Зозуля – это футболист, который может повести за собой команду. Поэтому не исключаю, что он может усилить национальную сборную.

Тот же Яремчук, возможно, и неплохой нападающий, но за ним нужно наблюдать. Один забитый мяч – это еще не показатель. Если Роман будет регулярно забивать, тогда на него обратят внимание тренеры сборной Украины.

Все молодые футболисты по-своему интересны, но они должны проявлять себя на поле. Работа нападающего – забивать, защитника – хорошо обороняться, полузащитника – отбирать мяч и отдавать хорошие передачи. Из этого складывается футбол», – сказал Маркевич.

Напомним, что Зозуля не смог проявить себя в испанской Примере из-за своих связей с нацистскими организациями и конфликтом на этом фоне с футбольными фанатами.