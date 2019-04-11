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    Испанский политик обвинил Зозулю в нацизме и расизме

    Лидер коалиции, пропагандирующая левые взгляды, «Объединенный Педмос» Пабло Иглесиас раскритиковал украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю. Политик вспомнил несостоявшийся трансфер в «Райо Вальекано» из-за протеста фанатов.

    «Если сравнивать с Германией, то там невозможно представить игрока, который бы носил нацистский салют или сделал тату со свастикой. О Зозуле мы не говорим, как о футболисте с определенными идеологическими взглядами, которых он придерживается и отстаивает. Мы говорим о настоящем неонацисте, о расизме. Это наносит большой урон футболу. Считаю, что фанаты «Райо» показали пример верности демократии», – заявил Иглесиас.

    • В 28 матчах Сегунды на счету украинского форварда восемь голов и результативная передача.
    • В этом сезоне нападающий дважды удалялся.
    • «Альбасете» идет на третьем месте третье место в турнирной таблице.

    Источник: Marca

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