Испанский политик обвинил Зозулю в нацизме и расизме

Лидер коалиции, пропагандирующая левые взгляды, «Объединенный Педмос» Пабло Иглесиас раскритиковал украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю. Политик вспомнил несостоявшийся трансфер в «Райо Вальекано» из-за протеста фанатов.

«Если сравнивать с Германией, то там невозможно представить игрока, который бы носил нацистский салют или сделал тату со свастикой. О Зозуле мы не говорим, как о футболисте с определенными идеологическими взглядами, которых он придерживается и отстаивает. Мы говорим о настоящем неонацисте, о расизме. Это наносит большой урон футболу. Считаю, что фанаты «Райо» показали пример верности демократии», – заявил Иглесиас.