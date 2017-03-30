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  • Порошенко считает конфликт Зозули с болельщиками «Райо Вальекано» кампанией в духе гибридной войны России против Украины

Порошенко считает конфликт Зозули с болельщиками «Райо Вальекано» кампанией в духе гибридной войны России против Украины

30 марта 2017, 16:44
27

Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

Стороны обсудили ситуацию вокруг нападающего сборной Украины Романа Зозули. В феврале переход игрока «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвался из-за акции протеста мадридских болельщиков, которые обвинили его в неонацизме.

Порошенко назвал происходящее результатом тщательной спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны между России против Украины. Президент поблагодарил Рахоя за поддержку игрока сборной.

Ранее сообщалось о том, что Зозуля войдет в исполнительный комитет Федерации футбола Украины вместо Анатолия Тимощука.

Источник: Facebook.com
Украина. Плей-офф Испания. Примера Украина Райо Вальекано Россия Зозуля Роман
Комментарии (27)
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karasik
1490882709
Спорт вне политики. Пфф... Скоро политики о результатах матчей будут договариваться.
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Barsuk52
1490883521
украина до сих пор не выиграла чм из-за гибридной войны с Россией
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MURAD F. A.
1490884693
грех смеяться над больным поросенком
Ответить
Garrincha58
1490884948
как такие клоуны становятся президентами?
Ответить
marslond
1490885636
Ага, Россия нашла клуб для Зозули и подговорила болельщиков, чтобы они акции протеста устраивали. Скоро в Комеди можно будет выступать с такими шутками)))
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порт
1490887081
Каким интересно способом, такие мысли влезают в такую большую башку?
Ответить
мастер-ф
1490889769
мда...
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belarus-gomel
1490891890
если у человека с головой не в порядке, то ему везде кажется российска аргэсия!!!
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Наварх
1490892109
Болезнь прогрессирует, надо изолировать эту Парашку от общества вместе с Сосулей.
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кошмарик
1490895103
парашик опять с утра наебенился и горячечный бред несет
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