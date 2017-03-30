Порошенко считает конфликт Зозули с болельщиками «Райо Вальекано» кампанией в духе гибридной войны России против Украины

Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

Стороны обсудили ситуацию вокруг нападающего сборной Украины Романа Зозули. В феврале переход игрока «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвался из-за акции протеста мадридских болельщиков, которые обвинили его в неонацизме.

Порошенко назвал происходящее результатом тщательной спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны между России против Украины. Президент поблагодарил Рахоя за поддержку игрока сборной.

Ранее сообщалось о том, что Зозуля войдет в исполнительный комитет Федерации футбола Украины вместо Анатолия Тимощука.