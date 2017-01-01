МИД Украины: «Оскорбления Зозули фанатами «Райо» созвучны со штампами российской пропаганды»

Просто он тупой урод. Не понятно, зачем сюда позицию Российской Федерации подтягивать. В этом официальном заведении Украины, видимо, тоже не совсем умные люди сидят. Именно сидят, судя по заявлениям. Болельщики испанские, националист украинский. Каким боком можно было такое заявление состряпать?
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули со стороны фанатов «Райо Вальекано».
«Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете».
Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире.
Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы.
Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем», – говорится в заявлении на сайте МИД.
- Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за поведения болельщиков. Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».
- В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
- Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.
Фанаты «Райо Вальекано»: «Впервые матч в Испании прекращен из-за правды. Зозуля, ты – нацист»