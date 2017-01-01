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    МИД Украины: «Оскорбления Зозули фанатами «Райо» созвучны со штампами российской пропаганды»

    Министерство иностранных дел Украины отреагировало на оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули со стороны фанатов «Райо Вальекано».

    «Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете».

    Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире.

    Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы.

    Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    • Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за поведения болельщиков. Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».
    • В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
    • Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

    Фанаты «Райо Вальекано»: «Впервые матч в Испании прекращен из-за правды. Зозуля, ты – нацист»


    Источник: сайт МИД Украины

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1888

      Томик 22 минуты назад

      Просто он тупой урод. Не понятно, зачем сюда позицию Российской Федерации подтягивать. В этом официальном заведении Украины, видимо, тоже не совсем умные люди сидят. Именно сидят, судя по заявлениям. Болельщики испанские, националист украинский. Каким боком можно было такое заявление состряпать?

      1
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      Рейтинг: +1009

      Стаz > Томик 20 минут назад

      Ну почему же, были бы глупые - писали б что хотели, а тут конкретно поддиктовку заокеанских хозяев

      0
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      Рейтинг: +2140

      кошмарик 24 минуты назад

      Испанцы тоже натерпелись от фашиков.. Постепенно приходит понимание что фашизм и украина - синонимы!

      0
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      Рейтинг: +1419

      AZ 35 минут назад

      А вот и "эксперты" с украинского ТВ подтянулись )))

      1
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      Рейтинг: +632

      SaveAS 1 час назад

      Какие штампы? Русские его заставляли зигу кидать и публично поддерживать националистов? Или это фото, видео и т.д тоже Русская пропаганда?

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