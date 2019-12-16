МИД Украины: «Оскорбления Зозули фанатами «Райо» созвучны со штампами российской пропаганды»

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули со стороны фанатов «Райо Вальекано».

«Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете».

Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире.

Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы.

Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за поведения болельщиков. Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».

В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.

Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

Фанаты «Райо Вальекано»: «Впервые матч в Испании прекращен из-за правды. Зозуля, ты – нацист»



