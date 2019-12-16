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  • МИД Украины: «Оскорбления Зозули фанатами «Райо» созвучны со штампами российской пропаганды»

МИД Украины: «Оскорбления Зозули фанатами «Райо» созвучны со штампами российской пропаганды»

16 декабря 2019, 17:45
18

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули со стороны фанатов «Райо Вальекано».

«Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете».

Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире.

Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы.

Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем», – говорится в заявлении на сайте МИД.

  • Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за поведения болельщиков. Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».
  • В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
  • Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

Фанаты «Райо Вальекано»: «Впервые матч в Испании прекращен из-за правды. Зозуля, ты – нацист»


Источник: сайт МИД Украины
Испания Альбасете Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (18)
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SaveAS
1576507887
Какие штампы? Русские его заставляли зигу кидать и публично поддерживать националистов? Или это фото, видео и т.д тоже Русская пропаганда?
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AZ
1576509360
А вот и "эксперты" с украинского ТВ подтянулись )))
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кошмарик
1576510011
Испанцы тоже натерпелись от фашиков.. Постепенно приходит понимание что фашизм и украина - синонимы!
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Томик
1576510145
Просто он тупой урод. Не понятно, зачем сюда позицию Российской Федерации подтягивать. В этом официальном заведении Украины, видимо, тоже не совсем умные люди сидят. Именно сидят, судя по заявлениям. Болельщики испанские, националист украинский. Каким боком можно было такое заявление состряпать?
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Proker
1576512429
О тут тоже Россия виноват,хохлы вы что совсем ку ку?
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Бухбух
1576514146
Хохол сам всю эту кашу заварил, теперь пусть расхлебывает. В футбол нужно лучше играть, а не языком чесать.
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neveldomha
1576518980
Зозуля в зад лизал бандеру и нацикам деньжат давал. Теперь огурчику по делу кричат: Вали в свой бандерстан.
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alp
1576521065
хохол будет не хохол, если в своих проблемах не обвинит Россию ))) 404, чеснихвзять..
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"Локо" в атаке
1576527431
В Киеве на площади обосралась стая голубей...это она сделала по указанию Кремля:))))
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Torvald64
1576533977
Вы мне только одно скажите: в Райо что, фан-клуб состоит из русских? Или они по вечерам смотрят шоу Соловьева/Киселева? Они этого ничего не знают, пользуются информацией из собственных источников. И просто называют вещи своими именами. Давайте ещё Райо технарь влепим. Только что после этого будут стоить все эти ваши лозунги вроде "нет расизму", "нет нацизму" и прочее лицемерие?
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