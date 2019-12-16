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  • Фанаты «Райо Вальекано»: «Впервые матч в Испании прекращен из-за правды. Зозуля, ты – нацист»

Фанаты «Райо Вальекано»: «Впервые матч в Испании прекращен из-за правды. Зозуля, ты – нацист»

16 декабря 2019, 13:58
5

Болельщики «Райо Вальекано» опубликовали заявление после оскорблений в адрес украинского форварда Романа Зозули в матче против «Альбасете».

«Не из-за расизма, не из-за ксенофобии, не из-за насилия. Впервые матч в Испании прекращен из-за правды. Зозуля, ты – нацист», – говорится в заявлении объединения фанатов «Райо» Bukaneros.

  • Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за поведения болельщиков. Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».
  • В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
  • Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»


Источник: твиттер объединения Bukaneros
Испания Альбасете Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (5)
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алдан2014
1576498135
Если он и правда сочувствует нацистам,то руководству клуба стоит подумать.Заигрыватть с нацистами дорого обходится
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Igreks
1576506276
Это не фанаты, а отбросы общества. Зозуля не нацист, а патриот!!!!
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кошмарик
1576510227
Райо Вальекано и фанаты молодцы! респект и уважуха!
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