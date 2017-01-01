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    Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»

    Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков своего клуба, которые оскорбляли форварда «Альбасете» Романа Зозулю.

    «Это очень печальная ночь для нашего клуба и спорта. Мы хотим резко осудить оскорбления, которые часть болельщиков выкрикивали игроку «Альбасете». То, что произошло – это недопустимо. Нам больно и стыдно. Я говорил с Зозулей и обнял его, потому что он человек и заслуживает уважения», – приводит слова Преса пресс-служба «Райо» в твиттере.

    Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» прерван из-за поведения болельщиков. Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».

    • В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
    • Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

    Источник: твиттер «Райо Вальекано»

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