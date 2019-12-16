Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»

Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков своего клуба, которые оскорбляли форварда «Альбасете» Романа Зозулю.

«Это очень печальная ночь для нашего клуба и спорта. Мы хотим резко осудить оскорбления, которые часть болельщиков выкрикивали игроку «Альбасете». То, что произошло – это недопустимо. Нам больно и стыдно. Я говорил с Зозулей и обнял его, потому что он человек и заслуживает уважения», – приводит слова Преса пресс-служба «Райо» в твиттере.

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» прерван из-за поведения болельщиков. Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».