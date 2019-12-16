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  • Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»

Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»

16 декабря 2019, 12:57
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Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков своего клуба, которые оскорбляли форварда «Альбасете» Романа Зозулю.

«Это очень печальная ночь для нашего клуба и спорта. Мы хотим резко осудить оскорбления, которые часть болельщиков выкрикивали игроку «Альбасете». То, что произошло – это недопустимо. Нам больно и стыдно. Я говорил с Зозулей и обнял его, потому что он человек и заслуживает уважения», – приводит слова Преса пресс-служба «Райо» в твиттере.

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» прерван из-за поведения болельщиков. Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли украинского нападающего Зозулю. В конце первого тайма они начали скандировать «Зозуля – нацист».

  • В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни матча из-за конфликта с фанатами.
  • Болельщики обвинили его в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

Источник: твиттер «Райо Вальекано»
Испания Райо Вальекано Альбасете Зозуля Роман
Комментарии (4)
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general.lizyukov
1576493922
Стыдно, что люди нацистов не терпят? Что тут удивляться во франкистском последыше.
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Чермындыр
1576502424
Рауль с таким подходом и Гитлера с Муссолини бы обнял. Они ведь тоже люди и заслуживают уважения. А Геббельс так то вообще чистейшей души человек
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neveldomha
1576519136
Раульё, не будь рагульё.
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evgevg13
1576522628
Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно» А еще сочувствуем насильникам, гомикам и прочему отродью. Что ж не добавил?
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