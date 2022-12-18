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    «Продажные крысы». Зозуля – об отказе ФИФА транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

    Украинский футболист Роман Зозуля оскорбил ФИФА.

    Международная федерация футбола отказалась показывать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в преддверии финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Чего ещe можно было ждать от этих продажных крыс?!» – написал Зозуля в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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