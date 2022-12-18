«Продажные крысы». Зозуля – об отказе ФИФА транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

Украинский футболист Роман Зозуля оскорбил ФИФА.
Международная федерация футбола отказалась показывать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в преддверии финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.
«Чего ещe можно было ждать от этих продажных крыс?!» – написал Зозуля в соцсетях.
- Аргентина и Франция встретятся сегодня.
- Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: «Бомбардир»