ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский хотел выступить в преддверии финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

Он попросил ФИФА показать его видеообращение перед началом игры, однако получил отказ.

На Украине были удивлены ответом ФИФА. Переговоры продолжаются.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

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