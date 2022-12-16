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    ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

    Президент Украины Владимир Зеленский хотел выступить в преддверии финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

    Он попросил ФИФА показать его видеообращение перед началом игры, однако получил отказ.

    На Украине были удивлены ответом ФИФА. Переговоры продолжаются.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

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    Источник: CNN

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