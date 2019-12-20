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  • Украинец Зозуля, которого фанаты называли нацистом, сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88

Украинец Зозуля, которого фанаты называли нацистом, сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88

20 декабря 2019, 23:30
17

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля после баскетбольного матча сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88.

Позднее украинский форвард объяснил, что этот счет привлек его внимание «большим разрывом по очкам».

«В конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88», – отметил Зозуля.

  • Ранее фанаты «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды с «Альбасете» скандировали «Зозуля – *** [чертов] нацист».
  • 14/88 – кодовый лозунг, употребляющийся в качестве приветствия или подписи у белых националистов.
  • Число 88 является закодированным нацистским приветствием, используемым сторонниками Адольфа Гитлера.

Источник: Marca
Украина Альбасете Зозуля Роман
Комментарии (17)
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woyser
1576882383
Как истинный украинец считает себя особенным и конечно-же самым умным.
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ivanthebest
1576883245
Епучий случай... Вот ретард) На этом фото, он как-будто с фашистского плаката сошёл.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1576901769
Господин Великий Дерево. Таких надо истреБЛЯДЬ!
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Добрый Бобер
1576902998
Ну, он в очередной раз доказал, что фанаты "Райо Вальекано" были правы.
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Niko
1576904492
Истинный ариец
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Из Твери Леха
1576905158
Тонко пошутил))
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Psih86
1576915746
Дэвид Лэйн придумал 1488
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Давид59
1576921730
Число 18 имеет нацисткий подтекст, поскольку инициалы Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8. Первая буква А, восьмая – H. Цифра 88 тоже имеет нацисткий подтекст, поскольку обе первые буквы из приветствия Гитлера восьмые в алфавите
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Masteralex
1576930294
ахаха, премию дарвина этому чмошнику, потому что после скандала в матче он продолжает разжигать, руководители сегунды 100% такое не пропустят и будет дисква скорее всего
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Hektor 84
1576967589
В конце матча он заметил большой разрыв по очкам. А до этого он что не замечал? Спал что ли? Тупой кастрюлеголовый)))
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