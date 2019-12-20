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    Украинец Зозуля, которого фанаты называли нацистом, сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88

    Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля после баскетбольного матча сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88.

    Позднее украинский форвард объяснил, что этот счет привлек его внимание «большим разрывом по очкам».

    «В конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88», – отметил Зозуля.

    • Ранее фанаты «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды с «Альбасете» скандировали «Зозуля – *** [чертов] нацист».
    • 14/88 – кодовый лозунг, употребляющийся в качестве приветствия или подписи у белых националистов.
    • Число 88 является закодированным нацистским приветствием, используемым сторонниками Адольфа Гитлера.

    Источник: Marca

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    20.12.2019 23:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5

      kornevslavaayz 39 минут назад

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      -2
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      Рейтинг: +2159

      кошмарик 1 час назад

      Сосуля лепит горбатого.. нацик, он и в африке нацик!

      0
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      Рейтинг: +14

      Patriots 1 час назад

      Гнида

      0
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      Рейтинг: +348

      Олег1204 1 час назад

      Хрен ли, сосуля. Надеюсь ему где нибудь ноги переломают

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