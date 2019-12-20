Украинец Зозуля, которого фанаты называли нацистом, сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля после баскетбольного матча сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88.
Позднее украинский форвард объяснил, что этот счет привлек его внимание «большим разрывом по очкам».
«В конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88», – отметил Зозуля.
- Ранее фанаты «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды с «Альбасете» скандировали «Зозуля – *** [чертов] нацист».
- 14/88 – кодовый лозунг, употребляющийся в качестве приветствия или подписи у белых националистов.
- Число 88 является закодированным нацистским приветствием, используемым сторонниками Адольфа Гитлера.
Источник: Marca