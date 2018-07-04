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  • Фанаты «Овьедо» выступают против трансфера Зозули. Украинца обвиняют в нацизме

Фанаты «Овьедо» выступают против трансфера Зозули. Украинца обвиняют в нацизме

4 июля 2018, 11:25
9

Трансфер украинского нападающего Романа Зозули из «Альбасете» в «Овьедо» находится на грани срыва, сообщает «Футбол 24».

Фанатское объединение «Azul Otero» активно выступает против осуществления такого перехода в их команду. Поводом для негативного отношения к украинскому легионеру послужили его нацистские взгляды. Болельщики обещают не покупать сезонные абонементы, если Зозуля перейдет в «Овьедо».

Ранее был сорван переход по схожей причине нападающего из «Бетиса» в «Райо Вальекано», когда против сделки выступили болельщики мадридской команды.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Сегунда Альбасете Райо Вальекано Бетис Зозуля Роман
Комментарии (9)
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VGreen
1530692812
Бедный Зозуля)) возвращайся уж в Украину)
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KOLBIS
1530693429
Во Львов,там обрадуются...
Ответить
giluxa1963
1530694159
геть на вольну украину
Ответить
серега кашин
1530694620
гнать его ото всюду в шею
Ответить
Mazzola
1530696491
А мэнэ за що? Как говорят хохлы. А меня за что?
Ответить
BigFanFCRV
1530700598
Он зиговал на поле?
Ответить
Shak71
1530704329
Красавцы)
Ответить
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