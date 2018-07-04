Фанаты «Овьедо» выступают против трансфера Зозули. Украинца обвиняют в нацизме

Трансфер украинского нападающего Романа Зозули из «Альбасете» в «Овьедо» находится на грани срыва, сообщает «Футбол 24».

Фанатское объединение «Azul Otero» активно выступает против осуществления такого перехода в их команду. Поводом для негативного отношения к украинскому легионеру послужили его нацистские взгляды. Болельщики обещают не покупать сезонные абонементы, если Зозуля перейдет в «Овьедо».

Ранее был сорван переход по схожей причине нападающего из «Бетиса» в «Райо Вальекано», когда против сделки выступили болельщики мадридской команды.