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    Фанаты «Овьедо» выступают против трансфера Зозули. Украинца обвиняют в нацизме

    Трансфер украинского нападающего Романа Зозули из «Альбасете» в «Овьедо» находится на грани срыва, сообщает «Футбол 24».

    Фанатское объединение «Azul Otero» активно выступает против осуществления такого перехода в их команду. Поводом для негативного отношения к украинскому легионеру послужили его нацистские взгляды. Болельщики обещают не покупать сезонные абонементы, если Зозуля перейдет в «Овьедо».

    Ранее был сорван переход по схожей причине нападающего из «Бетиса» в «Райо Вальекано», когда против сделки выступили болельщики мадридской команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 11:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +358

      Shak71 4 июля 2018, 14:38

      Красавцы)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 4 июля 2018, 13:36

      Он зиговал на поле?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 4 июля 2018, 12:28

      А мэнэ за що? Как говорят хохлы. А меня за что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Mazzola 4 июля 2018, 12:32

      за то за что обвиняют..болеть буду за овьедо еще...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 июля 2018, 11:57

      гнать его ото всюду в шею

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 июля 2018, 11:49

      геть на вольну украину

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 11:37

      Во Львов,там обрадуются...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 4 июля 2018, 11:26

      Бедный Зозуля))
      возвращайся уж в Украину)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > VGreen 4 июля 2018, 11:36

      В футбол надо играть а не языком трепать..)) по делом нацику !!!))

      9
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