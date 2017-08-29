«Бетис» готов отпустить Зозулю свободным агентом

Руководство «Бетиса» ранее планировало выставить на трансфер украинского нападающего Романа Зозулю, сообщает ElDesmarque Sevilla. Учитывая, что особого ажиотажа его персона после недавних скандалов на рынке не вызвала, к нему присматривались лишь украинские клубы, которые не могли позволить оплатить его трансфер, в испанском клубе решили пересмотреть стратегию в отношении футболиста.

«Бетис» готов предоставить 27-летнему игроку статус свободного агента. Форвард может получить денежную компенсацию, так как контракт с севильцами подписан до 30 июня 2019 года.

Стоит отметить, что состав «Бетиса» Зозуля пополнил год назад. Он провел шесть матчей в испанском чемпионате, в которых не забил ни одного гола. В январе 2017 года его в аренду взял клуб «Райо Вальекано», но из-за конфликта с фанатами украинец не играл.