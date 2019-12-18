Фанаты «Райо» напали на президента клуба. Ранее он поддержал Зозулю

Активные болельщики «Райо Вальекано» после матча первого раунда Кубка Испании с «Тарасоной» (1:0) атаковали автомобиль президента клуба Рауля Мартина Пресу, сообщает Marca.

Около 30 человек окружили авто президента и начала бить по машине. Фанаты также оскорбляли Пресу. Он обратился в полицию после инцидента.

«Мы должны остановить это насилие. Нельзя допускать такого. Мы с трудом выбрались из машины, когда нас атаковали», – сказал вице-президент клуба Хосе Мария Сарда, который ехал вместе с Пресой.

Во время матча Сегунды между «Альбасете» и «Райо Вальекано» фанаты мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».

В связи с произошедшим арбитр сначала прервал игру, а затем досрочно прекратил.

Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»