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    Фанаты «Райо» напали на президента клуба. Ранее он поддержал Зозулю

    Активные болельщики «Райо Вальекано» после матча первого раунда Кубка Испании с «Тарасоной» (1:0) атаковали автомобиль президента клуба Рауля Мартина Пресу, сообщает Marca.

    Около 30 человек окружили авто президента и начала бить по машине. Фанаты также оскорбляли Пресу. Он обратился в полицию после инцидента.

    «Мы должны остановить это насилие. Нельзя допускать такого. Мы с трудом выбрались из машины, когда нас атаковали», – сказал вице-президент клуба Хосе Мария Сарда, который ехал вместе с Пресой.

    Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»

    Источник: Marca

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