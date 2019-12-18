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  • Фанаты «Райо» напали на президента клуба. Ранее он поддержал Зозулю

Фанаты «Райо» напали на президента клуба. Ранее он поддержал Зозулю

18 декабря 2019, 17:39

Активные болельщики «Райо Вальекано» после матча первого раунда Кубка Испании с «Тарасоной» (1:0) атаковали автомобиль президента клуба Рауля Мартина Пресу, сообщает Marca.

Около 30 человек окружили авто президента и начала бить по машине. Фанаты также оскорбляли Пресу. Он обратился в полицию после инцидента.

«Мы должны остановить это насилие. Нельзя допускать такого. Мы с трудом выбрались из машины, когда нас атаковали», – сказал вице-президент клуба Хосе Мария Сарда, который ехал вместе с Пресой.

Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»

Источник: Marca
Италия. Кубок Райо Вальекано Альбасете Зозуля Роман
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