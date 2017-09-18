Зозуля прервал безголевую серию из 639 минут

Украинский нападающий Роман Зозуля, выступающий сейчас в составе «Альбасете» во втором испанском дивизионе, отличился в матче чемпионата Испании с «Химнастиком». Игра завершилась со счетом 1:3.

Этот гол стал дебютным для футболиста в составе своего нынешнего клуба, с которым в начале месяца расторг контракт «Бетис». 27-летний украинец забил впервые за последние 16 месяцев. Безголевая серия Зозули составила 639 минут. Последнее голевое действие форварда записано 29 мая 2016 года за сборную Украины в товарищеском матче с Румынией (4:3).