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    Зозуля прервал безголевую серию из 639 минут

    Украинский нападающий Роман Зозуля, выступающий сейчас в составе «Альбасете» во втором испанском дивизионе, отличился в матче чемпионата Испании с «Химнастиком». Игра завершилась со счетом 1:3.

    Этот гол стал дебютным для футболиста в составе своего нынешнего клуба, с которым в начале месяца расторг контракт «Бетис». 27-летний украинец забил впервые за последние 16 месяцев. Безголевая серия Зозули составила 639 минут. Последнее голевое действие форварда записано 29 мая 2016 года за сборную Украины в товарищеском матче с Румынией (4:3).

    Источник: ua.tribuna

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    18.09.2017 06:18
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