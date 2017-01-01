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    Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление»

    Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля заявил, что не считает себя нацистом, а также пообещал подать в суд на тех, кто его так называл.

    «Я не нацист и не расист. Помогать своей стране и быть патриотом не преступление. Я приму юридические меры против тех, кто оскорблял меня», – сказал украинец.

    • Во время матча «Райо Вальекано» – «Альбасете» болельщики мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».
    • В связи с произошедшим арбитр сначала прервал игру, а затем досрочно прекратил.
    • В 2017 году форвард перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни одного матча из-за конфликта с фанатами.
    • Его обвинили в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

    «Ты настоящий патриот, мы с тобой»: президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого назвали нацистом

    Источник: El Partidazo de COPE

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