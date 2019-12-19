Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление»

Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление»

19 декабря 2019, 21:32
11

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля заявил, что не считает себя нацистом, а также пообещал подать в суд на тех, кто его так называл.

«Я не нацист и не расист. Помогать своей стране и быть патриотом не преступление. Я приму юридические меры против тех, кто оскорблял меня», – сказал украинец.

  • Во время матча «Райо Вальекано» – «Альбасете» болельщики мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».
  • В связи с произошедшим арбитр сначала прервал игру, а затем досрочно прекратил.
  • В 2017 году форвард перешел в «Райо Вальекано», но не сыграл за команду ни одного матча из-за конфликта с фанатами.
  • Его обвинили в связях с ультраправыми организациями на Украине и потребовали ухода из клуба.

«Ты настоящий патриот, мы с тобой»: президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого назвали нацистом

Источник: El Partidazo de COPE
Испания Альбасете Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
altezzik
1576781635
Быть глупым преступление.
Ответить
VVM1964
1576782687
Помогать стране и помогать власти - две большие разницы .
Ответить
Drapik
1576785151
Неужели подаст в суд? А если не выиграет?
Ответить
VVadic
1576786762
Ути пути, какой смешной. Никчёмные и трусливые нынче фашисты.
Ответить
Retiremen_VMF
1576789333
Зозуля, иметь желание казаться не быть нацистом ведет к тяжелым последствиям. Ты их начал получать лопатой на вентилятор. Если жгучее желание не пройдет... ну вариантов много.
Ответить
VGreen
1576795093
Помогать своей стране и быть патриотом не преступление и не нацизм (максимум национализм), но фоткаться на фоне 14/88 с явным намеком на это - это нацизм. не ври себе и всем, Зозуля, просто так за помощь армии своей страны никто бы не стал называть тебя так
Ответить
Бухбух
1576798503
Хохол никак не угомонится. Он вообще в футбол-то играть собирается?
Ответить
Олег1204
1576820489
Ага, а что ты делал на фронте, когда причмокивал атошникам и одновременно зиговал?
Ответить
Gek Dement
1576824349
Зозуля:"Я зигую, фоткаюсь на фоне соответствующей символики, но я не нацист". Это как метросексуал что ли: выглядит как гей, но не гей. ..? Метронацист?...
Ответить
Дядя Серёжа
1576825562
Взял - извинился,был неправ - погорячился. И играй себе на здоровье. А он в суд.... Так кто ты, Рома?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+