«Ты настоящий патриот, мы с тобой»: президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого назвали нацистом

К большому счастью нацизм не руководит планетой, это очаговое явление и скоро проходящее когда выжигаемое с мясом. И это пройдет когда выжгут нафиг. Во временно возникшей нацистской стране не может управлять не нацист. Потому и поддержал. Пока эта гниль выгодна на мировом политическом рынке потому по воняет немножко.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
- Во время матча Сегунды с «Райо Вальекано» фанаты мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».
- В связи с произошедшим арбитр сначала прервал игру, а затем досрочно прекратил.
- МИД Украины связал инцидент с влиянием российской пропаганды.
«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!» – написал Зеленский в твиттере.
Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2019
Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим.
Ми з тобою! Тисну руку!
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