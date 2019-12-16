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    «Ты настоящий патриот, мы с тобой»: президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого назвали нацистом

    Президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку нападающего «Альбасете» Романа Зозули.

    «Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!» – написал Зеленский в твиттере.

    Источник: Твиттер Владимира Зеленского

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии45
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      Рейтинг: +1011

      Retiremen_VMF 1 минуту назад

      К большому счастью нацизм не руководит планетой, это очаговое явление и скоро проходящее когда выжигаемое с мясом. И это пройдет когда выжгут нафиг. Во временно возникшей нацистской стране не может управлять не нацист. Потому и поддержал. Пока эта гниль выгодна на мировом политическом рынке потому по воняет немножко.

      0
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      Рейтинг: +338

      КрымForever 3 минуты назад

      Еврей поддержал бандеровского нациста. Гримасы Ливарюции Гнидности вна Украине, однако...

      1
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      Рейтинг: +3987

      sochi-2013 5 минут назад

      Завтра хероя Украины даст.

      0
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      Рейтинг: -40

      Вот оно чё Михалыч 6 минут назад

      Зозуля красавчик ! Патриот Украины.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1213

      Давид59 7 минут назад

      Необычный случай. Я раньше думал, что украинские ультраправые - это что-то завязанное на противопоставлении России. А тут испанские фанаты возбудились. Если верить Зеленскому, то это всё из-за российской пропаганды. И где интересно она их настигла, эта пропаганда? Получается и в Испании смотрят Киселёва-Соловьёва?

      2
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      Рейтинг: +1895

      Томик 8 минут назад

      Всё-таки интересно, за что он его хвалит? За то, что расплакался в раздевалке? Каков молодец! Вот они всегда такие: пока чувствуют свою безнаказанность - херои, а как подзатыльник получат - плачут. Хорошо, хоть сам президент поддержал.

      2
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      Рейтинг: +3987

      sochi-2013 8 минут назад

      Админ накинул *авно на вентилятор. Спортивная новость N1!

      0
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      Рейтинг: +137

      "Локо" в атаке 8 минут назад

      Ой дурак Зеленский...взял и подтвердил слова болельщиков...

      1
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      Рейтинг: +3750

      Yev 12 минут назад

      Вот это уровень... цирк!
      Надеюсь, хоть Зеленский не заплакал.

      0
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      Рейтинг: +15151

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Клоун поддержал клоуна.

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