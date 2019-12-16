«Ты настоящий патриот, мы с тобой»: президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого назвали нацистом

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
- Во время матча Сегунды с «Райо Вальекано» фанаты мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».
- В связи с произошедшим арбитр сначала прервал игру, а затем досрочно прекратил.
- МИД Украины связал инцидент с влиянием российской пропаганды.
«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!» – написал Зеленский в твиттере.
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Источник: Твиттер Владимира Зеленского