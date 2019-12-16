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  • «Ты настоящий патриот, мы с тобой»: президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого назвали нацистом

«Ты настоящий патриот, мы с тобой»: президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого назвали нацистом

16 декабря 2019, 21:12
42

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку нападающего «Альбасете» Романа Зозули.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!» – написал Зеленский в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Владимира Зеленского
Испания Альбасете Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (42)
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3a zenit
1576521161
вообще похер на них
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DOCTOR PENALTY
1576524579
Клоун поддержал клоуна.
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"Локо" в атаке
1576526983
Ой дурак Зеленский...взял и подтвердил слова болельщиков...
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Томик
1576527010
Всё-таки интересно, за что он его хвалит? За то, что расплакался в раздевалке? Каков молодец! Вот они всегда такие: пока чувствуют свою безнаказанность - херои, а как подзатыльник получат - плачут. Хорошо, хоть сам президент поддержал.
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Давид59
1576527093
Необычный случай. Я раньше думал, что украинские ультраправые - это что-то завязанное на противопоставлении России. А тут испанские фанаты возбудились. Если верить Зеленскому, то это всё из-за российской пропаганды. И где интересно она их настигла, эта пропаганда? Получается и в Испании смотрят Киселёва-Соловьёва?
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sochi-2013
1576527189
Завтра хероя Украины даст.
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Retiremen_VMF
1576527439
К большому счастью нацизм не руководит планетой, это очаговое явление и скоро проходящее когда выжигаемое с мясом. И это пройдет когда выжгут нафиг. Во временно возникшей нацистской стране не может управлять не нацист. Потому и поддержал. Пока эта гниль выгодна на мировом политическом рынке потому по воняет немножко.
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amazonaws
1576539774
почему украинского футболиста Зозулю считают в Испании нацистом??? Потому что американцы, сейчас и открыто с 2014 года, в Украине возродили и насадили ФАШИЗМ, НАЦИЗМ, БАНДИТИЗМ, ТЕРРОРИЗМ и оплачивают его!!! Все те зверства и убийства, что творятся в Украине - дело рук американцев, а украинцы от этого СТРАДАЮТ. Американцам до демократического фонаря все эти страдания украинского народа. Раз Зозуля с Украины (в переводе с украинского на русский -Кукушка), то его и считают НАЦИСТОМ и фашистом. Сейчас в Испании всех украинцев, БЕЗ РАЗБОРУ, называют нацистами. А нацист он или нет - никто там, в Испании, разбираться не будет. И это ПЛОХО! Но у Зозули есть выход. Пусть Зозуля примет российское гражданство и его перестанут в Испании считать нацистом.
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Дядя Серёжа
1576546475
Интересно, а Месси обматывает себя национальным флагом? Слава Аргентине!
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Viper for CSKA
1576555204
О, а там свои "патриоты". Развалили сначала страну, потом обозлили и разделили народ, а теперь хватает наглости танцевать на костях и распространять эту нацистскую заразу по постсоветскому пространству. Никогда не думал, что буду цитировать Николая II, но кругом и правда "измена, трусость и обман".
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