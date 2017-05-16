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    Зозуля принял решение приостановить выступления за сборную Украины

    Нападающий испанского «Бетиса» Роман Зозуля заявил о решении приостановить карьеру в национальной команде Украины. Напомним, ранее футболист оказался замешанным в скандал с болельщиками «Райо Вальекано», которые обвинили игрока в неонацистских взглядах.

    «Я решил приостановить карьеру игрока сборной Украины. Долго к этому шел, но считаю, что это лучшее решение на данный момент. Всегда отдавал себя полностью в каждой игре, но сейчас прекрасно понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет игровой практики, и я не хочу занимать место молодого и талантливого игрока. В сборной должны быть только сильнейшие и лучшие игроки. Когда у меня будет достаточно игровой практики и тренеры увидят, что я достоин быть игроком сборной, с гордостью вновь надену ее футболку.

    Я готов вновь завоевывать место в сборной. Очень благодарен каждому, кто выражает мне доверие и поддерживает в это трудное время. Я не говорю «до свидания» – я просто хочу снова показать, что достоин быть игроком сборной Украины», – написал игрок на своей странице в Фейсбуке.

    На счету Зозули 32 игры и четыре мяча за сборную Украины.

    Источник: Facebook.com

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    16.05.2017 22:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 мая 2017, 05:47

      С такой статистикой ему в сборной вообще делать нечего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8837

      GoLenaStop 17 мая 2017, 00:31

      Что, сучонок, дозвиделся, докуковался?.. Теперь стало ссошно,что братья по футболу не поймут? Спорт - он вне нацисткой политики... Кукуй, Зозуля, с ЖБ-футболкой в жопе!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 16 мая 2017, 23:27

      На кол бандеровца Зозулю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 мая 2017, 23:17

      - "На счету Зозули 32 игры и четыре мяча за сборную Украины".
      Простая арифметика 32 : 4 = 8. За восемь игр один мяч. Это уровень игры защитника про поддержке атаки.
      А может он и не нападающий?

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 16 мая 2017, 22:35

      А его вообще вызывали??

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 мая 2017, 22:25

      !

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