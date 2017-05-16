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Зозуля принял решение приостановить выступления за сборную Украины

16 мая 2017, 22:11
6

Нападающий испанского «Бетиса» Роман Зозуля заявил о решении приостановить карьеру в национальной команде Украины. Напомним, ранее футболист оказался замешанным в скандал с болельщиками «Райо Вальекано», которые обвинили игрока в неонацистских взглядах.

«Я решил приостановить карьеру игрока сборной Украины. Долго к этому шел, но считаю, что это лучшее решение на данный момент. Всегда отдавал себя полностью в каждой игре, но сейчас прекрасно понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет игровой практики, и я не хочу занимать место молодого и талантливого игрока. В сборной должны быть только сильнейшие и лучшие игроки. Когда у меня будет достаточно игровой практики и тренеры увидят, что я достоин быть игроком сборной, с гордостью вновь надену ее футболку.

Я готов вновь завоевывать место в сборной. Очень благодарен каждому, кто выражает мне доверие и поддерживает в это трудное время. Я не говорю «до свидания» – я просто хочу снова показать, что достоин быть игроком сборной Украины», – написал игрок на своей странице в Фейсбуке.

На счету Зозули 32 игры и четыре мяча за сборную Украины.

Источник: Facebook.com
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Бетис Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (6)
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SunRomeS
1494962753
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Alex ostrov
1494963330
А его вообще вызывали??
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+50/-50
1494965861
- "На счету Зозули 32 игры и четыре мяча за сборную Украины". Простая арифметика 32 : 4 = 8. За восемь игр один мяч. Это уровень игры защитника про поддержке атаки. А может он и не нападающий?
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Тяп-Ляп.
1494966431
На кол бандеровца Зозулю.
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GoLenaStop
1494970286
Что, сучонок, дозвиделся, докуковался?.. Теперь стало ссошно,что братья по футболу не поймут? Спорт - он вне нацисткой политики... Кукуй, Зозуля, с ЖБ-футболкой в жопе!
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ЮЗИК
1494989252
С такой статистикой ему в сборной вообще делать нечего
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