Зозуля принял решение приостановить выступления за сборную Украины

Нападающий испанского «Бетиса» Роман Зозуля заявил о решении приостановить карьеру в национальной команде Украины. Напомним, ранее футболист оказался замешанным в скандал с болельщиками «Райо Вальекано», которые обвинили игрока в неонацистских взглядах.

«Я решил приостановить карьеру игрока сборной Украины. Долго к этому шел, но считаю, что это лучшее решение на данный момент. Всегда отдавал себя полностью в каждой игре, но сейчас прекрасно понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет игровой практики, и я не хочу занимать место молодого и талантливого игрока. В сборной должны быть только сильнейшие и лучшие игроки. Когда у меня будет достаточно игровой практики и тренеры увидят, что я достоин быть игроком сборной, с гордостью вновь надену ее футболку.

Я готов вновь завоевывать место в сборной. Очень благодарен каждому, кто выражает мне доверие и поддерживает в это трудное время. Я не говорю «до свидания» – я просто хочу снова показать, что достоин быть игроком сборной Украины», – написал игрок на своей странице в Фейсбуке.

На счету Зозули 32 игры и четыре мяча за сборную Украины.