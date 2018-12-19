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    Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»

    «Альбасете» одержал в гостях крупную победу над «Луго» (3:0) в матче 31-го тура Сегунды.

    В течение встречи болельщики хозяев скандировали оскорбления в адрес полузащитника «Альбасете» Романа Зозули.

    В частности, фанаты «Луго» пели «Зозуля, умри».

    Украинец сыграл 90 минут, не совершив результативных действий.

    • Зозуля перешел в «Альбасете» из «Бетиса» в сентябре 2017 года.
    • В текущем сезоне 29-летний хавбек провел 25 в Сегунде, записав на свой счет семь голов и две результативные передачи.

    Источник: Aupa Alba

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5803

      Cules2013 43 минуты назад

      за такое, конечно, нужно наказывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3931

      piligrim1986 1 час назад

      красавчик, че)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3067

      ЮНик 1 час назад

      Новость дня? А что кричали болельщики "Райо Махадаонде" в матче ВТОРОГО(!!!) дивизиона Испании с "Реус Депортиу"? Это ведь тоже очень интересно!

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