Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»

за такое, конечно, нужно наказывать
«Альбасете» одержал в гостях крупную победу над «Луго» (3:0) в матче 31-го тура Сегунды.
В течение встречи болельщики хозяев скандировали оскорбления в адрес полузащитника «Альбасете» Романа Зозули.
В частности, фанаты «Луго» пели «Зозуля, умри».
Украинец сыграл 90 минут, не совершив результативных действий.
- Зозуля перешел в «Альбасете» из «Бетиса» в сентябре 2017 года.
- В текущем сезоне 29-летний хавбек провел 25 в Сегунде, записав на свой счет семь голов и две результативные передачи.