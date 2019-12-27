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  • Матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» будет доигран без зрителей. Игру прервали из-за оскорблений в адрес Зозули

Матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» будет доигран без зрителей. Игру прервали из-за оскорблений в адрес Зозули

27 декабря 2019, 17:49
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Матч 20-го тура Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», остановленный из-за оскорблений фанатами хозяев украинского форварда Романа Зозули, будет доигран без зрителей.

Кроме того, «Райо Вальекано» наказан штрафом в 18 тысяч евро и частичным закрытием трибун на два домашних матча, сообщает Федерация футбола Испании. Дата доигровки пока неизвестна.

  • Во время матча Сегунды между «Альбасете» и «Райо Вальекано» фанаты мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».
  • В связи с произошедшим арбитр сначала прервал игру, а затем досрочно прекратил.

Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»

Источник: сайт Федерации футбола Испании
Испания Альбасете Райо Вальекано Зозуля Роман
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