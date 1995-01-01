Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» будет доигран без зрителей. Игру прервали из-за оскорблений в адрес Зозули

    Матч 20-го тура Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», остановленный из-за оскорблений фанатами хозяев украинского форварда Романа Зозули, будет доигран без зрителей.

    Кроме того, «Райо Вальекано» наказан штрафом в 18 тысяч евро и частичным закрытием трибун на два домашних матча, сообщает Федерация футбола Испании. Дата доигровки пока неизвестна.

    • Во время матча Сегунды между «Альбасете» и «Райо Вальекано» фанаты мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».
    • В связи с произошедшим арбитр сначала прервал игру, а затем досрочно прекратил.

    Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»

    Источник: сайт Федерации футбола Испании

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106840
    #2
    Chernyi Lis
    79424
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74901
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru