Матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» будет доигран без зрителей. Игру прервали из-за оскорблений в адрес Зозули

Матч 20-го тура Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», остановленный из-за оскорблений фанатами хозяев украинского форварда Романа Зозули, будет доигран без зрителей.

Кроме того, «Райо Вальекано» наказан штрафом в 18 тысяч евро и частичным закрытием трибун на два домашних матча, сообщает Федерация футбола Испании. Дата доигровки пока неизвестна.

Во время матча Сегунды между «Альбасете» и «Райо Вальекано» фанаты мадридской команды выкрикивали «Зозуля – нацист».

В связи с произошедшим арбитр сначала прервал игру, а затем досрочно прекратил.

Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»