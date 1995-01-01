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    Посол Украины в Испании: «Райо Вальекано» будет наказан за инцидент с Зозулей»

    Посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что «Райо Вальекано» будет наказан за оскорбления болельщиками нападающего «Альбасете» Романа Зозули.

    «Наказание будет. Прежде всего для клуба. И оно, в принципе, уже есть: дисциплинарная комиссия, которая состоит из представителей как национальной федерации футбола, так и Примеры, применит санкции к клубу. Скажем, если будут доигрывать второй тайм этого матча, то это произойдeт при пустых трибунах.

    Также могут быть применены соответствующие финансовые санкции для того, чтобы наказать за то, что такая провокация случилась. Хотел бы сказать, что и президент клуба «Альбасете», где играет Роман Зозуля, и президент «Райо Вальекано» однозначно осудили то, что произошло на стадионе», – сказал Щерба.

    • Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за поведения болельщиков мадридской команды.
    • Болельщик роскорбляли украинского нападающего гостей Зозулю, называя его «нацистом».

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    Источник: «Укринформ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4301

      alp 12 минут назад

      украина упа и прочая шваль затpaxaла уже всю европу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4034

      Viper for CSKA 1 час назад

      Отлично. Мы постепенно пришли к защите и легитимизации фашизма. Сначала негра нельзя было назвать негром, но теперь придумали кое-что поинтереснее. Фашист теперь не фашист, он патриот. Красиво, ничего не скажешь.

      3
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      Рейтинг: +359

      Олег1204 1 час назад

      Какое злобное животное, что посол что это го.но, которое сосулей зовут

      2
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