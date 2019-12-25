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  • Посол Украины в Испании: «Райо Вальекано» будет наказан за инцидент с Зозулей»

Посол Украины в Испании: «Райо Вальекано» будет наказан за инцидент с Зозулей»

25 декабря 2019, 08:40
11

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что «Райо Вальекано» будет наказан за оскорбления болельщиками нападающего «Альбасете» Романа Зозули.

«Наказание будет. Прежде всего для клуба. И оно, в принципе, уже есть: дисциплинарная комиссия, которая состоит из представителей как национальной федерации футбола, так и Примеры, применит санкции к клубу. Скажем, если будут доигрывать второй тайм этого матча, то это произойдeт при пустых трибунах.

Также могут быть применены соответствующие финансовые санкции для того, чтобы наказать за то, что такая провокация случилась. Хотел бы сказать, что и президент клуба «Альбасете», где играет Роман Зозуля, и президент «Райо Вальекано» однозначно осудили то, что произошло на стадионе», – сказал Щерба.

  • Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за поведения болельщиков мадридской команды.
  • Болельщик роскорбляли украинского нападающего гостей Зозулю, называя его «нацистом».

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Источник: «Укринформ»
Испания Альбасете Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (11)
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Олег1204
1577253265
Какое злобное животное, что посол что это го.но, которое сосулей зовут
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Viper for CSKA
1577253816
Отлично. Мы постепенно пришли к защите и легитимизации фашизма. Сначала негра нельзя было назвать негром, но теперь придумали кое-что поинтереснее. Фашист теперь не фашист, он патриот. Красиво, ничего не скажешь.
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alp
1577257730
украина упа и прочая шваль затpaxaла уже всю европу
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absent32
1577259452
поменьше бы от Зозули подобных необдуманных жестов типа 14:88 и другого прочего, то ни кто бы его просто так и не трогал бы.
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Ubuntu
1577260461
Слишком толерантное отношение к фашикам е*у4им
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_MATRIX_
1577263020
Ну и пох. Фанам Райо Вальекано - отдельный респект.
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серега кашин
1577265110
с нацистами надо поступать еще хуже
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Nerlinger
1577267455
Ага. Толпу бендеровцев к ним отправьте ...
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Sergh4
1577269755
Меньше бы зиговал, никто бы его и не трогал! А Испании-позор, нациков защищают!
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Rus9I
1577276021
Мне кажется Зозуля больше не выйдет на поле! Зачем клубу, лишние провокации, проще посадить на лавку, или не включать в заявку. Собственно там ему и место. Нужно отвечать за свои слова и действия.
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