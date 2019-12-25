Посол Украины в Испании: «Райо Вальекано» будет наказан за инцидент с Зозулей»

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что «Райо Вальекано» будет наказан за оскорбления болельщиками нападающего «Альбасете» Романа Зозули.

«Наказание будет. Прежде всего для клуба. И оно, в принципе, уже есть: дисциплинарная комиссия, которая состоит из представителей как национальной федерации футбола, так и Примеры, применит санкции к клубу. Скажем, если будут доигрывать второй тайм этого матча, то это произойдeт при пустых трибунах.

Также могут быть применены соответствующие финансовые санкции для того, чтобы наказать за то, что такая провокация случилась. Хотел бы сказать, что и президент клуба «Альбасете», где играет Роман Зозуля, и президент «Райо Вальекано» однозначно осудили то, что произошло на стадионе», – сказал Щерба.

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за поведения болельщиков мадридской команды.

Болельщик роскорбляли украинского нападающего гостей Зозулю, называя его «нацистом».

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