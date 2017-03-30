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  • Зозуля — о конфликте с болельщиками «Райо Вальекано»: «Я хотел обсудить это, но меня игнорировали. Считали, что есть достаточно информации, чтобы считать меня фашистом»

Зозуля — о конфликте с болельщиками «Райо Вальекано»: «Я хотел обсудить это, но меня игнорировали. Считали, что есть достаточно информации, чтобы считать меня фашистом»

30 марта 2017, 18:43
11

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля прокомментировал конфликт с болельщиками «Райо Вальекано», которые в феврале устроили акцию против перехода футболиста, приписывая ему неонацистские взгляды.

«Я хорошо чувствую себя физически и психологически. Контракт с «Райо» был расторгнут, в связи с чем чувствую некоторое облегчение. Сейчас вернулся в Севилью.

Болельщики обвинил меня в фашизме, потому что я помогаю армии в ЛНР и ДНР. Я хотел обсудить этот вопрос, но меня игнорировали. Считали, что есть достаточно информации, чтобы считать меня фашистом. Но единственный повод — фотография в Facebook с людьми в камуфляже.

Как люди могут говорить что-то, не зная самой ситуации? В Испании о нашей войне известно не так много, новостей почти не было. Мало кто знает о том, что военная интервенция продолжает и люди умирают каждый день. Жаль, что существуют люди, которые могут назвать фашистом того, кто просто любит свою страну. Они получили то, чего хотели.

Не желаю этим людям пережить то, что пережил украинский народ. Я не собираюсь сдаваться. Я из Украины, и мое мнение не изменится. Уверен, что будет хорошо как для Украины, так и для меня», — приводит слова футболиста Estadio Deportivo.

В текущем сезоне Примеры 27-летний Зозуля принял участие в шести матчах, не отметившись забитыми голами. «Бетис» занимает 13 место в турнирной таблице.

Ранее по поводу данной ситуации высказался президент Украины Петр Порошенко.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Райо Вальекано Бетис Украина Зозуля Роман
Комментарии (11)
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ArReal
1490889423
Какая интервенция???Эти всё борются с мифической русской армией и бомбят своих же...Разница присутствие и отсутствия Российской Армии - В Крыму она есть, На Донбасе нету - неужели непонятно?
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ArReal
1490891351
Никто ничего не хочет обсуждать с фашистами...
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perm 242
1490891380
не понял . так он кому помогает , бандерлогам или ополченцам ?
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stachel
1490891531
Эссовские каратели тоже считали, что любят свою страну, но это не мешало им быть классическими нацистами. У зазули каша в голове - он постоянно путает страну с 404 проектом, а народ с фашистской хунтой.
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himik2-62
1490891977
весь мир знает что половина укропии фашисты,а зозуля дурачком прикидывается.и ваще нахрена такие темы здесь
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Huberman
1490893056
Любить свою страну, и считать убийц героями, две большие разницы.
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кошмарик
1490895012
фашистам в футболе не место!
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alp
1490905596
нужно чтобы бухаров в матче с украиной зарядил зозуле в рыло.. случайно, конечно, но сильно
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Gullit 76
1490987892
Соболезную его больной голове.
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