Зозуля — о конфликте с болельщиками «Райо Вальекано»: «Я хотел обсудить это, но меня игнорировали. Считали, что есть достаточно информации, чтобы считать меня фашистом»

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля прокомментировал конфликт с болельщиками «Райо Вальекано», которые в феврале устроили акцию против перехода футболиста, приписывая ему неонацистские взгляды.

«Я хорошо чувствую себя физически и психологически. Контракт с «Райо» был расторгнут, в связи с чем чувствую некоторое облегчение. Сейчас вернулся в Севилью.

Болельщики обвинил меня в фашизме, потому что я помогаю армии в ЛНР и ДНР. Я хотел обсудить этот вопрос, но меня игнорировали. Считали, что есть достаточно информации, чтобы считать меня фашистом. Но единственный повод — фотография в Facebook с людьми в камуфляже.

Как люди могут говорить что-то, не зная самой ситуации? В Испании о нашей войне известно не так много, новостей почти не было. Мало кто знает о том, что военная интервенция продолжает и люди умирают каждый день. Жаль, что существуют люди, которые могут назвать фашистом того, кто просто любит свою страну. Они получили то, чего хотели.

Не желаю этим людям пережить то, что пережил украинский народ. Я не собираюсь сдаваться. Я из Украины, и мое мнение не изменится. Уверен, что будет хорошо как для Украины, так и для меня», — приводит слова футболиста Estadio Deportivo.

В текущем сезоне Примеры 27-летний Зозуля принял участие в шести матчах, не отметившись забитыми голами. «Бетис» занимает 13 место в турнирной таблице.

Ранее по поводу данной ситуации высказался президент Украины Петр Порошенко.