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Испания. Сегунда
Команды
Альбасете
Состав
€ 13 млн
Альбасете - состав команды
Альбасете
Испания. Сегунда
Стадион:
Карлос Бельмонте
Сайт:
http://www.albacetebalompie.com
Тренер:
Луис Сесар Сампедро
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Марин Карлос
Вра
29
€ 0.8 млн
13
Мариньо Диего
Вра
36
€ 0.1 млн
21
Нева Карлос
Защ
30
€ 1 млн
24
Вальехо Хесус
Защ
29
€ 1 млн
22
Лопес Льюис
Защ
29
€ 0.5 млн
23
Санчес Пепе
Защ
26
€ 0.5 млн
2
Агуадо Лоренцо
Защ
23
€ 0.5 млн
15
Гамес Фран
Защ
35
€ 0.2 млн
14
Jon Garcia
Защ
-
5
Javier Moreno
Защ
-
18
Ортуньо Серхио
Пол
27
€ 1 млн
6
Пачеко Антонио
Пол
24
€ 0.7 млн
7
Пуэртас Антонио
Пол
34
€ 0.6 млн
8
Вильяр Хави
Пол
23
€ 0.6 млн
44
Antonio David Moreno
Пол
-
8
Martín Fernández
Пол
-
32
Альбаррасин Агустин
Нап
21
€ 2.3 млн
16
Эль-Хаддади Мунир
Нап
31
€ 1.5 млн
10
Гонсалес Робер
Нап
25
€ 0.7 млн
20
Обенг Самуэль
Нап
29
€ 0.5 млн
16
Ласо Хосе
Нап
30
€ 0.5 млн
12
Марин Игинио
Нап
32
€ 0.3 млн
9
Mario Soberón
Нап
-
17
José Corpas
Нап
-
4
Agustin Medina Delgado
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 9
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