Два новичка ЦСКА, жеребьевка Лиги наций, «Барса» проиграла 0:4 и другие новости

Названа сумма, за которую «Краснодар» был готов продать Кордобу в Бразилию
Экс-форвард «Спартака» Шамар вернется в РПЛ
ЦСКА может забрать защитника, который затребовал у «Зенита» повышения зарплаты
Сборная Англии продлила контракт с главным тренером
«Локомотив» разорвал контракт с защитником, купленным за 1,2 миллиона
Реакция президента УЕФА на возможное возвращение России к международным турнирам
ЦСКА купил Козлова у «Краснодара» за 150 миллионов рублей и подписал бразильского защитника
Донецкий «Шахтер» будет играть во Второй лиге
Стало известно, сколько денег РФС получил от УЕФА за прошлый сезон
Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино
Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27
Бразильский клуб отклонил 12-миллионное предложение ЦСКА
«Атлетико» вынес «Барселону» в первом полуфинале Кубка Испании