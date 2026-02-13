Два новичка ЦСКА, жеребьевка Лиги наций, «Барса» проиграла 0:4 и другие новости

Названа сумма, за которую «Краснодар» был готов продать Кордобу в Бразилию

Экс-форвард «Спартака» Шамар вернется в РПЛ

ЦСКА может забрать защитника, который затребовал у «Зенита» повышения зарплаты

Сборная Англии продлила контракт с главным тренером

«Локомотив» разорвал контракт с защитником, купленным за 1,2 миллиона

Реакция президента УЕФА на возможное возвращение России к международным турнирам

ЦСКА купил Козлова у «Краснодара» за 150 миллионов рублей и подписал бразильского защитника

Донецкий «Шахтер» будет играть во Второй лиге

Стало известно, сколько денег РФС получил от УЕФА за прошлый сезон

Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино

Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27

Бразильский клуб отклонил 12-миллионное предложение ЦСКА

«Атлетико» вынес «Барселону» в первом полуфинале Кубка Испании