  Два новичка ЦСКА, жеребьевка Лиги наций, «Барса» проиграла 0:4 и другие новости

Два новичка ЦСКА, жеребьевка Лиги наций, «Барса» проиграла 0:4 и другие новости

Вчера, 01:23

Названа сумма, за которую «Краснодар» был готов продать Кордобу в Бразилию

Экс-форвард «Спартака» Шамар вернется в РПЛ

ЦСКА может забрать защитника, который затребовал у «Зенита» повышения зарплаты

Сборная Англии продлила контракт с главным тренером

«Локомотив» разорвал контракт с защитником, купленным за 1,2 миллиона

Реакция президента УЕФА на возможное возвращение России к международным турнирам

ЦСКА купил Козлова у «Краснодара» за 150 миллионов рублей и подписал бразильского защитника

Донецкий «Шахтер» будет играть во Второй лиге

Стало известно, сколько денег РФС получил от УЕФА за прошлый сезон

Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино

Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27

Бразильский клуб отклонил 12-миллионное предложение ЦСКА

«Атлетико» вынес «Барселону» в первом полуфинале Кубка Испании

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
