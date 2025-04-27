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Защитник «Реала» принес извинения судье

Сегодня, 17:25
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер извинился за поведение в финале Кубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Моему поведению минувшим вечером определенно нет оправдания. Мне очень жаль. Со второго тайма мы играли очень хорошо. После 111 минут я уже не мог помочь своей команде и перед финальным свистком совершил ошибку.

Еще раз извиняюсь перед судьей и всеми, кого разочаровал вчера вечером», – написал Рюдигер в соцсети.

  • В компенсированное время второго тайма дополнительного времени главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в борьбе с защитником каталонцев Эриком Гарсией.
  • Это Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. Немецкого защитника «Мадрида» удалили с поля. Ему грозит дисквалификация на срок до 12 матчей.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Реал Барселона Рюдигер Антонио
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Комментарии (1)
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Александр52
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Наказание должно быть жёстким, вплоть до отлучения пожизненно от футбола. Это касается и Рюдигера и Венисиуса, возможно и Джуда.. Хватит эксплуатировать тему бананов.
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