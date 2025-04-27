Защитник «Реала» принес извинения судье

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер извинился за поведение в финале Кубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Моему поведению минувшим вечером определенно нет оправдания. Мне очень жаль. Со второго тайма мы играли очень хорошо. После 111 минут я уже не мог помочь своей команде и перед финальным свистком совершил ошибку.

Еще раз извиняюсь перед судьей и всеми, кого разочаровал вчера вечером», – написал Рюдигер в соцсети.