«Атлетико Минейро» подтвердил выкуп Фукса у ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что трансфер защитника Бруно Фукса в «Атлетико Минейро» будет формализован в январе.

«Появившаяся в СМИ информация об отказе «Атлетико Минейро» выкупать Бруно Фукса целиком неверна – от суммы выкупа до других ключевых деталей. В «Атлетико Минейро» знают, что условия для автоматической активации опции игроком выполнены, и, более того, подтвердили нам, что выкуп состоится.

По сути переход можно считать совершенным, однако формализовать трансфер можно будет только в регистрационный период, то есть с 11 января 2025 года», – написал Брейдо.