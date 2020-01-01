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Пономарев считает, что Фукс имитирует травму, чтобы найти себе новый клуб в Бразилии

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал защитника Бруно Фукса, который восстанавливается от травмы в Бразилии.

«С ним нужно заканчивать это безобразие. Надоело. Все время лечится. Думаю, он не вернется. Он поехал якобы лечиться, а на самом деле будет искать работу там себе в каком-нибудь клубе.

Месяц ему дали на лечение. Ну и все, до свидания. Он там и останется. В месяц будет получать такие же деньги», — сказал Пономарев.

  • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
  • С тех пор он провел всего 10 матчей.
  • Ранее сообщалось о желании бразильца приостановить контракт с клубом РПЛ и вернуться в «Интернасьонал».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1936

    Олег1204 4 минуты назад

    Против нас уже чуть ли не в открытую воюют, а они все жалуются на обстоятельства, зарплаты платят.

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