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  • Фукс хочет приостановить контракт с ЦСКА и вернуться в «Интернасьонал»

Фукс хочет приостановить контракт с ЦСКА и вернуться в «Интернасьонал»

23 июня 2022, 16:12
5

«Интернасиональ» хочет вернуть защитника ЦСКА Бруно Фукса после разрешения ФИФА для легионеров из РПЛ приостанавливать контракты с клубами на год.

По информации UOL, 23-летний бразильский защитник также хочет вернуться в «Интернасьонал».

  • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса у «Интернасьонала» за 8 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне бразилец провел 10 матчей.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник: UOL
Россия. Премьер-лига ЦСКА Интернасьонал Фукс Бруно
Комментарии (5)
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Snek
1655991136
По-моему ему за это спасибо даже скажут.
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vladimir-7
1655991589
Фукс возвращает все на него затраченные деньги и ЦСКА отпустит его на все четыре стороны, контракт подписан между ПФК ЦСКА и Фуксом. ФИФА-то разрешил приостанавливать игрокам контракты, но надо не забывать о юридической и финансовой сторонах дела. А так, от него КПД=нулю.
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777+
1655992790
Бруно с возу - лошадке легче!!!
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За Московский ЦСКА
1656010511
Бруно, хорошо. Давай, до свидания. Бабло только верни.
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