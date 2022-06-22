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Фукс хочет приостановить контракт с ЦСКА и вернуться в «Интернасьонал»

«Интернасиональ» хочет вернуть защитника ЦСКА Бруно Фукса после разрешения ФИФА для легионеров из РПЛ приостанавливать контракты с клубами на год.

По информации UOL, 23-летний бразильский защитник также хочет вернуться в «Интернасьонал».

  • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса у «Интернасьонала» за 8 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне бразилец провел 10 матчей.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник: UOL

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1477

    777+ 44 минуты назад

    Бруно с возу - лошадке легче!!!

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    Рейтинг: +24984

    vladimir-7 1 час назад

    Фукс возвращает все на него затраченные деньги и ЦСКА отпустит его на все четыре стороны, контракт подписан между ПФК ЦСКА и Фуксом. ФИФА-то разрешил
    приостанавливать игрокам контракты, но надо не забывать о юридической и
    финансовой сторонах дела. А так, от него КПД=нулю.

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  • ...
    Рейтинг: +4183

    Snek 1 час назад

    По-моему ему за это спасибо даже скажут.

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