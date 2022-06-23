Фукс хочет приостановить контракт с ЦСКА и вернуться в «Интернасьонал»

«Интернасиональ» хочет вернуть защитника ЦСКА Бруно Фукса после разрешения ФИФА для легионеров из РПЛ приостанавливать контракты с клубами на год.

По информации UOL, 23-летний бразильский защитник также хочет вернуться в «Интернасьонал».

В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса у «Интернасьонала» за 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне бразилец провел 10 матчей.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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