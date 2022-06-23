В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Фукса. Он восстанавливается от травмы в Бразилии

Пресс-служба ЦСКА опубликовала комментарий касательно травмы центрального защитника Бруно Фукса.
23-летний футболист выбыл на неопределенный срок. Ему разрешили восстанавливаться в Бразилии.
«В настоящее время Бруно Фукс не может полноценно участвовать в тренировочном процессе из-за незначительного воспаления одного из сухожилий.
Стартовое лечение Бруно начал еще в Бразилии под контролем медицинского штаба команды. После динамической оценки функционального состояния спортсмена было принято решение о продолжении реабилитации, которая займет еще около трех-четырех недель.
Реабилитацию защитник будет проходить на родине. В Бразилии он начал восстановление с использованием одной из самых современных ортобиологических методик, и клубом принято решение, что наиболее эффективно будет продолжить лечение с ее использованием и дальше.
Параллельно с лечением, Бруно будет улучшать свои физические кондиции, что позволит ему вернуться к тренировкам без ограничений сразу после окончания реабилитации», – говорится в комментарии.
- В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
- С тех пор он провел всего 10 матчей.
- Сегодня сообщалось о желании бразильца приостановить контракт с клубом РПЛ и вернуться в «Интернасьонал».
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