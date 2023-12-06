Стали известны условия продления аренды Фукса из ЦСКА в «Атлетико Минейро»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности соглашения между ЦСКА и «Атлетико Минейро» по Бруно Фуксу.

Бразильский клуб продлил аренду игрока до декабря 2024 года.

У «Атлетико Минейро» будет опция выкупа.

«Стоимость аренды – 400 тысяч долларов. Выкуп 24-летнего игрока за 3 миллиона долларов станет обязательным, если он сыграет 50% матчей. При таком раскладе ЦСКА получит 20% от его последующей перепродажи. Вместе с тем, у армейцев остается возможность продлить контракт с Фуксом до лета 2026 года», – написал Карпов в своем телеграм-канале.