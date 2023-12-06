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    • Стали известны условия продления аренды Фукса из ЦСКА в «Атлетико Минейро»

    Стали известны условия продления аренды Фукса из ЦСКА в «Атлетико Минейро»

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности соглашения между ЦСКА и «Атлетико Минейро» по Бруно Фуксу.

    • Бразильский клуб продлил аренду игрока до декабря 2024 года.
    • У «Атлетико Минейро» будет опция выкупа.

    «Стоимость аренды – 400 тысяч долларов. Выкуп 24-летнего игрока за 3 миллиона долларов станет обязательным, если он сыграет 50% матчей. При таком раскладе ЦСКА получит 20% от его последующей перепродажи. Вместе с тем, у армейцев остается возможность продлить контракт с Фуксом до лета 2026 года», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2215

      Таврида 2 часа назад

      Купить за 8 лямов, платить зарплату за отсутствие на поле, продать за 3 ляма, какой-то кривой менеджмент в ЦСКА при Бабаеве стал...

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