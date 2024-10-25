«Атлетико Минейро» будет обязан выкупить Фукса у ЦСКА

«Атлетико Минейро» должен выкупить защитника Бруно Фукса у ЦСКА за 3 миллиона евро после того, как игрок провел за клуб более 50% матчей в нынешнем сезоне.

«Теперь осталось получить подтверждение от самого игрока о желании остаться на родине. По моим данным, его там все устраивает. Сделка должна состояться, однако традиционно для этого региона клубы пытаются торговаться», – сообщил журналист Иван Карпов.

Консультации между сторонами по переходу Фукса уже начались, и ЦСКА намерен получить сумму, указанную в арендном соглашении.

Помимо 3 миллионов долларов за московским клубом в случае трансфера останутся 20% от следующей перепродажи футболиста.