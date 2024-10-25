Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    «Атлетико Минейро» будет обязан выкупить Фукса у ЦСКА

    «Атлетико Минейро» должен выкупить защитника Бруно Фукса у ЦСКА за 3 миллиона евро после того, как игрок провел за клуб более 50% матчей в нынешнем сезоне.

    «Теперь осталось получить подтверждение от самого игрока о желании остаться на родине. По моим данным, его там все устраивает. Сделка должна состояться, однако традиционно для этого региона клубы пытаются торговаться», – сообщил журналист Иван Карпов.

    Консультации между сторонами по переходу Фукса уже начались, и ЦСКА намерен получить сумму, указанную в арендном соглашении.

    Помимо 3 миллионов долларов за московским клубом в случае трансфера останутся 20% от следующей перепродажи футболиста.

    • В этом году Фукс провел за «Атлетико Минейро» 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
    • Футболист провел за ЦСКА 19 матчей в 2020–2022 годах.
    • Фукс находится в аренде в бразильском клубе с декабря 2022-го.

    Новости по теме
    Назначены судьи на матчи 13-го тура РПЛ 4
    Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 26 октября 2024
    Пьянич назвал клуб РПЛ, где мог оказаться до ЦСКА 1
    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 