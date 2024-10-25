«Атлетико Минейро» будет обязан выкупить Фукса у ЦСКА

«Атлетико Минейро» должен выкупить защитника Бруно Фукса у ЦСКА за 3 миллиона евро после того, как игрок провел за клуб более 50% матчей в нынешнем сезоне.
«Теперь осталось получить подтверждение от самого игрока о желании остаться на родине. По моим данным, его там все устраивает. Сделка должна состояться, однако традиционно для этого региона клубы пытаются торговаться», – сообщил журналист Иван Карпов.
Консультации между сторонами по переходу Фукса уже начались, и ЦСКА намерен получить сумму, указанную в арендном соглашении.
Помимо 3 миллионов долларов за московским клубом в случае трансфера останутся 20% от следующей перепродажи футболиста.
- В этом году Фукс провел за «Атлетико Минейро» 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- Футболист провел за ЦСКА 19 матчей в 2020–2022 годах.
- Фукс находится в аренде в бразильском клубе с декабря 2022-го.