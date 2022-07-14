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Бабаев высказался о будущем Фукса в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном уходе легионеров из клуба.

– Легионеры подписали соглашения, что они не покинут клуб?

– Не все. Гайч, Гайич и Карасскаль. С Мединой в процессе согласования. Эти письма подписаны, но мы не можем их подтвердить официально по просьбе агентов игроков. Возможны какие-то внесения корректировок.

– Игроки, которые не подписали, – Фукс и Бийол точно уходят?

– Нет. Фукс вернется в расположение команды в ближайшее время. Он прошел достаточно успешный курс лечения. Мы видим положительную динамику. Хочется верить, что он начнет работу. Ограничений по здоровью уже не будет.

Фукс не собирается никуда не уходить. Бийол оказался в очень непростой ситуации. У нас есть с ним договоренность. Он не хочет пользоваться опцией ФИФА. Переговоры идут достаточно непросто.

  • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
  • С тех пор он провел всего 10 матчей.
  • Ранее сообщалось о желании бразильца приостановить контракт с клубом РПЛ и вернуться в «Интернасьонал».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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