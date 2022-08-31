Бруно Фукс - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Фукс
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Фукс
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2022
|52' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|22.11.2022
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
(5:4)п
|ЦСКА (Москва)
|28.09.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|14.09.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|31.08.2022
|1' -64'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|57'