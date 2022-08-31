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    Бруно Фукс - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Бруно
    Фамилия Фукс
    Команда Атлетико Минейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 1999 (23 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2022 52' -90' Сочи (Сочи) 1:2 ЦСКА (Москва)
    22.11.2022 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 0:0
    (5:4)п    		 ЦСКА (Москва)
    28.09.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Сочи (Сочи)
    14.09.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Урал (Екатеринбург)
    31.08.2022 1' -64' Торпедо (Москва) 0:2 ЦСКА (Москва)
    57'
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