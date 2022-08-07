Фукс: «Уверен, ЦСКА поборется с «Зенитом» за титул»

Билеты куплены. Обязатено проеду на матч через Анечков мост. Как там у Розенбаума " где несчастных коней по приказу царя так жестоко взнуздали......". Да черт возьми, мы Зенит, мы свободу держать под уздцы не устали.
Защитник ЦСКА Бруно Фукса спросили, можно ли считать его команду претендентом на чемпионство.
«Да. Я уверен в том, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. Думаю, что в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал бразилец.
- ЦСКА лидирует в таблице.
- Следующий соперник – «Зенит» (13 августа).
- ЦСКА летом принял Владимир Федотов.