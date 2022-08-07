Фукс: «Уверен, ЦСКА поборется с «Зенитом» за титул»

Защитник ЦСКА Бруно Фукса спросили, можно ли считать его команду претендентом на чемпионство.

«Да. Я уверен в том, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. Думаю, что в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал бразилец.