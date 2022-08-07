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    Фукс: «Уверен, ЦСКА поборется с «Зенитом» за титул»

    Защитник ЦСКА Бруно Фукса спросили, можно ли считать его команду претендентом на чемпионство.

    «Да. Я уверен в том, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. Думаю, что в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал бразилец.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4461

      neveldomha 25 минут назад

      Билеты куплены. Обязатено проеду на матч через Анечков мост. Как там у Розенбаума " где несчастных коней по приказу царя так жестоко взнуздали......". Да черт возьми, мы Зенит, мы свободу держать под уздцы не устали.

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