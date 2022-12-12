«Атлетико Минейро» полностью согласовал аренду защитника ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс ближайший год проведет в «Атлетико Минейро» на правах аренды.

Сделка полностью согласована. Ее оформят во вторник или среду.

Московский клуб получит за аренду игрока 400 тысяч долларов. Сумма выкупа – 5 миллионов.

Если «Атлетико Минейро» выкупит Фукса, то ЦСКА будет также положена половина от суммы его последующей перепродажи.

Перед уходом бразилец продлит контракт с клубом РПЛ до 2026 года. Всю зарплату ему будет платить новый работодатель.

ЦСКА сможет летом досрочно вернуть Фукса, если он будет мало играть за «Атлетико Минейро».

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию