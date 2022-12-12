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    «Атлетико Минейро» полностью согласовал аренду защитника ЦСКА

    Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс ближайший год проведет в «Атлетико Минейро» на правах аренды.

    Сделка полностью согласована. Ее оформят во вторник или среду.

    Московский клуб получит за аренду игрока 400 тысяч долларов. Сумма выкупа – 5 миллионов.

    Если «Атлетико Минейро» выкупит Фукса, то ЦСКА будет также положена половина от суммы его последующей перепродажи.

    Перед уходом бразилец продлит контракт с клубом РПЛ до 2026 года. Всю зарплату ему будет платить новый работодатель.

    ЦСКА сможет летом досрочно вернуть Фукса, если он будет мало играть за «Атлетико Минейро».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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