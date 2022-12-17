У ЦСКА есть опция досрочного возвращения Фукса из «Атлетико Минейро»

ЦСКА может досрочно вернуть защитника Бруно Фукса из аренды в «Атлетико Минейро». Такая опция прописана в соглашении.

«Если футболист не проведет определенное количество матчей, то красно-синие смогут вернуть его к себе, воспользовавшись опцией возврата.

Также в договоре есть пункт, по которому российский клуб может рассчитывать на половину прибыли с последующей продажи Фукса», – написал источник.

Сообщалось, что московский клуб получит за аренду игрока 400 тысяч долларов.

Сумма выкупа – 5 миллионов.

Фукс принадлежит ЦСКА с 2020 года.

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