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Россия. МФЛ
Урал (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева
Урал (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева: обзор матча 24 апреля 2026
Урал (мол)
24.04.2026, пятница, 11:00
Россия. МФЛ, 7 тур
3 : 1
Завершен
Акрон - Академия им. Коноплева
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Акрон - Академия им. Коноплева
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
2021.10.19 07:33
3
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
2021.08.27 19:15
10
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
2021.08.25 18:04
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
2021.10.19 07:33
3
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
2021.08.27 19:15
10
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
2021.08.25 18:04
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