Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Урал (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева: обзор матча 24 апреля 2026

Урал (мол)
24.04.2026, пятница, 11:00
Россия. МФЛ, 7 тур
3 : 1
Завершен
Акрон - Академия им. Коноплева
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Урал (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Бажовия
Новости команд
Все
Урал (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
2021.10.19 07:33
3
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
2021.08.27 19:15
10
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
2021.08.25 18:04
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
2021.10.19 07:33
3
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
2021.08.27 19:15
10
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
2021.08.25 18:04
Больше новостей
Россия. МФЛ
Все
Текущие
Будущие
Россия. МФЛ, 14 тур
Родина (мол)
3 : 0
10.07.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Факел (мол)
1 : 1
10.07.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Урал (мол)
- : -
17.07.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Спартак М (мол)
- : -
17.07.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Рубин (мол)
- : -
17.07.2026
Пари НН (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Родина (мол)
3 : 0
10.07.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Факел (мол)
1 : 1
10.07.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Урал (мол)
- : -
17.07.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Спартак М (мол)
- : -
17.07.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Рубин (мол)
- : -
17.07.2026
Пари НН (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
17.07.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Ростов (мол)
- : -
17.07.2026
Чертаново (мол)
Последние матчи
Все
Урал (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
1 : 1
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 13 тур
Спартак М (мол)
1 : 6
03.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 13 тур
Пари НН (мол)
1 : 0
03.07.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 0
26.06.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Урал (мол)
1 : 0
26.06.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 13 тур
Пари НН (мол)
1 : 0
03.07.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Урал (мол)
1 : 0
26.06.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 11 тур
Локомотив (мол)
5 : 1
22.05.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Урал (мол)
3 : 3
15.05.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 2
07.05.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
1 : 1
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 13 тур
Спартак М (мол)
1 : 6
03.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 12 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 0
26.06.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 11 тур
Динамо Мх (мол)
3 : 2
22.05.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 10 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 1
15.05.2026
ЦСКА (мол)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+