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Рубин (мол) - Зенит (мол): обзор матча 24 апреля 2026

Рубин (мол)
24.04.2026, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 7 тур
1 : 4
Завершен
Зенит (мол)
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Рубин (мол) - Зенит (мол)
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2019.11.20 14:53
1
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7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
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2025.08.15 13:54
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