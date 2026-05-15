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Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Динамо Мх (мол)
Рубин (мол) - Динамо Мх (мол): обзор матча 15 мая 2026
Рубин (мол)
15.05.2026, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 10 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Мх (мол)
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Рубин (мол)
Динамо Мх (мол)
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
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Россия. МФЛ, 14 тур
Алмаз-Антей
- : -
10.07.2026
Спартак М (мол)
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- : -
10.07.2026
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Россия. МФЛ, 14 тур
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- : -
10.07.2026
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- : -
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Россия. МФЛ, 14 тур
Алмаз-Антей
- : -
10.07.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
- : -
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 14 тур
Пари НН (мол)
- : -
10.07.2026
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Россия. МФЛ, 14 тур
Чертаново (мол)
- : -
10.07.2026
Краснодар (мол)
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Рубин (мол)
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 13 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 3
03.07.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 13 тур
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3 : 1
03.07.2026
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Россия. МФЛ, 12 тур
Рубин (мол)
1 : 3
26.06.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
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0 : 0
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3 : 2
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4 : 4
19.05.2026
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Россия. МФЛ, 10 тур
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3 : 1
15.05.2026
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