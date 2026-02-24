Акрон - Академия им. Коноплева
Тольятти
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Казмерчук С.
Свободный агент
24.02.26 / -
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Игрок
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Тип трансфера
Когда/до
АП Толмачев П.
Свободный агент
25.03.26 / 31.12.26
ЦФ Челышев Н.
Свободный агент
23.02.26 / -
Локомотив (мол)
Москва
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
08.02.26 / 30.06.28
ЦП Чевардин Д.
?
01.01.26 / 30.06.28
ЦСКА (мол)
Москва
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Коверов Д.
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.27
ЦП Ананьев И.
Аренда
27.02.26 / 31.12.26
АП Гриневич В.
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
АП Свансон Я.
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.27
ВР Баровский Н.
?
01.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Данилов К.
?
01.01.26 / 31.12.27
Чертаново (мол)
Москва