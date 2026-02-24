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Трансферы МФЛ

Акрон - Академия им. Коноплева
Тольятти
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Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Казмерчук С.
Арсенал
Свободный агент
24.02.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Толмачев П.
Урал-2
Свободный агент
25.03.26 / 31.12.26
ЦФ Челышев Н.
Строгино
Свободный агент
23.02.26 / -
Локомотив (мол)
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ананян А.
Носта
Свободный агент
01.04.26 / -
ЦФ Цыбров Б.
Ислочь
Аренда
20.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Волков К.
Волгарь
Свободный агент
16.02.26 / -
ПЗ Ведерников Е.
Акрон-2
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Захаржевский М.
Велес
Свободный агент
08.02.26 / 30.06.28
ЦП Чевардин Д.
Локомотив
?
01.01.26 / 30.06.28
ЛЗ Волков К.
Локомотив
?
01.01.26 / 16.02.26
ЦСКА (мол)
Москва
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Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Коверов Д.
Сатурн
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.27
ЦП Ананьев И.
Волна
Аренда
27.02.26 / 31.12.26
ЛФ Челнов А.
Урал-2
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
АП Гриневич В.
Урал-2
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
ПАЗ Лызлов Н.
Урал-2
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.27
ПВ Савин Н.
Родина-2
Свободный агент
19.02.26 / 30.06.27
АП Свансон Я.
Оренбург-2
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.27
ВР Баровский Н.
ЦСКА
?
01.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Данилов К.
ЦСКА
?
01.01.26 / 31.12.27
ВР Бесаев Е.
ЦСКА
?
01.01.26 / 30.06.26
Чертаново (мол)
Москва
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Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ермолаев Д.
Чертаново
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Сеитов Т.
Чертаново
?
01.01.26 / 31.12.26
АП Лапин Д.
Чертаново
?
01.01.26 / 11.03.26
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