Россия. МФЛ

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Кирилл Глебов
|ЦСКА (мол)
|4
|6
|0
|1.50
|2
|Максим Хохлов
|Зенит (мол)
|4
|5
|0
|1.25
|3
|Дэвид Мудрак
|Краснодар (мол)
|6
|4
|0
|0.67
|4
|Артём Корнеев
|Локомотив (мол)
|6
|4
|0
|0.67
|5
|Кирилл Чебураков
|Ростов (мол)
|4
|4
|1
|1.00
|6
|Вадим Раков
|Локомотив (мол)
|4
|3
|0
|0.75
|7
|Матвей Мельников
|Чертаново (мол)
|4
|3
|0
|0.75
|8
|Матвей Бардачев
|Зенит (мол)
|5
|3
|0
|0.60
|9
|Антон Рощин
|Спартак М (мол)
|5
|3
|0
|0.60
|10
|Павел Сатучин
|Урал (мол)
|6
|3
|0
|0.50
|11
|Дмитрий Теряев
|Акрон - Академия им. Коноплева
|6
|3
|0
|0.50
|12
|Сергей Гайдук
|Спартак М (мол)
|6
|3
|1
|0.50
|13
|Серафим Чехлов
|Строгино (мол)
|6
|3
|1
|0.50
|14
|Назар Макеев
|Акрон - Академия им. Коноплева
|6
|3
|1
|0.50
|15
|Никита Базилевский
|Зенит (мол)
|6
|3
|2
|0.50
|16
|Матвей Кисляк
|ЦСКА (мол)
|2
|2
|0
|1.00
|17
|Владимир Жариков
|Зенит (мол)
|2
|2
|0
|1.00
|18
|Булат Вацуев
|Ахмат (мол)
|4
|2
|0
|0.50
|19
|Константин Дорофеев
|Краснодар (мол)
|5
|2
|0
|0.40
|20
|Иван Ананьев
|Зенит (мол)
|5
|2
|0
|0.40
|21
|Алексей Колышев
|Зенит (мол)
|5
|2
|0
|0.40
|22
|Андрей Шевцов
|Мастер-Сатурн
|5
|2
|0
|0.40
|23
|Иван Пугачевский
|Краснодар (мол)
|5
|2
|0
|0.40
|24
|Денис Чупрунов
|Пари НН (мол)
|5
|2
|0
|0.40
|25
|Рамиль Хуранов
|Строгино (мол)
|5
|2
|0
|0.40
|26
|Даниил Кирягин
|Рубин (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|27
|Станислав Топинка
|Локомотив (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|28
|Александр Морозов
|Локомотив (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|29
|Артём Бандикян
|ЦСКА (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|30
|Антон Камышенко
|Сочи (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|31
|Евгений Ковалевский
|Краснодар (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|32
|Дмитрий Шевченко
|Ростов (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|33
|Федор Фенин
|Акрон - Академия им. Коноплева
|6
|2
|0
|0.33
|34
|Арсений Абдулхаликов
|Динамо (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|35
|Тимофей Комиссаров
|Чертаново (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|36
|Никита Савин
|ЦСКА (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|37
|Роман Торосян
|Строгино (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|38
|Денис Маликов
|Кр. Советов (мол)
|6
|2
|0
|0.33
|39
|Дмитрий Калайда
|Пари НН (мол)
|2
|2
|1
|1.00
|40
|Кирилл Кистенев
|Краснодар (мол)
|6
|2
|1
|0.33