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    Бомбардиры Россия. МФЛ

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Кирилл Глебов ЦСКА (мол) 4 6 0 1.50
    2 Максим Хохлов Зенит (мол) 4 5 0 1.25
    3 Дэвид Мудрак Краснодар (мол) 6 4 0 0.67
    4 Артём Корнеев Локомотив (мол) 6 4 0 0.67
    5 Кирилл Чебураков Ростов (мол) 4 4 1 1.00
    6 Вадим Раков Локомотив (мол) 4 3 0 0.75
    7 Матвей Мельников Чертаново (мол) 4 3 0 0.75
    8 Матвей Бардачев Зенит (мол) 5 3 0 0.60
    9 Антон Рощин Спартак М (мол) 5 3 0 0.60
    10 Павел Сатучин Урал (мол) 6 3 0 0.50
    11 Дмитрий Теряев Акрон - Академия им. Коноплева 6 3 0 0.50
    12 Сергей Гайдук Спартак М (мол) 6 3 1 0.50
    13 Серафим Чехлов Строгино (мол) 6 3 1 0.50
    14 Назар Макеев Акрон - Академия им. Коноплева 6 3 1 0.50
    15 Никита Базилевский Зенит (мол) 6 3 2 0.50
    16 Матвей Кисляк ЦСКА (мол) 2 2 0 1.00
    17 Владимир Жариков Зенит (мол) 2 2 0 1.00
    18 Булат Вацуев Ахмат (мол) 4 2 0 0.50
    19 Константин Дорофеев Краснодар (мол) 5 2 0 0.40
    20 Иван Ананьев Зенит (мол) 5 2 0 0.40
    21 Алексей Колышев Зенит (мол) 5 2 0 0.40
    22 Андрей Шевцов Мастер-Сатурн 5 2 0 0.40
    23 Иван Пугачевский Краснодар (мол) 5 2 0 0.40
    24 Денис Чупрунов Пари НН (мол) 5 2 0 0.40
    25 Рамиль Хуранов Строгино (мол) 5 2 0 0.40
    26 Даниил Кирягин Рубин (мол) 6 2 0 0.33
    27 Станислав Топинка Локомотив (мол) 6 2 0 0.33
    28 Александр Морозов Локомотив (мол) 6 2 0 0.33
    29 Артём Бандикян ЦСКА (мол) 6 2 0 0.33
    30 Антон Камышенко Сочи (мол) 6 2 0 0.33
    31 Евгений Ковалевский Краснодар (мол) 6 2 0 0.33
    32 Дмитрий Шевченко Ростов (мол) 6 2 0 0.33
    33 Федор Фенин Акрон - Академия им. Коноплева 6 2 0 0.33
    34 Арсений Абдулхаликов Динамо (мол) 6 2 0 0.33
    35 Тимофей Комиссаров Чертаново (мол) 6 2 0 0.33
    36 Никита Савин ЦСКА (мол) 6 2 0 0.33
    37 Роман Торосян Строгино (мол) 6 2 0 0.33
    38 Денис Маликов Кр. Советов (мол) 6 2 0 0.33
    39 Дмитрий Калайда Пари НН (мол) 2 2 1 1.00
    40 Кирилл Кистенев Краснодар (мол) 6 2 1 0.33
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