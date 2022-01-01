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МФЛ 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
ВЭБ Арена
Москва
30 000
2
Смена
Санкт-Петербург
3 000
3
академии "Спартак"
Москва
2 700
4
Арена Чертаново
Москва
4 000
5
Академии ФК "Краснодар"
Краснодар
3 000
6
Октябрь
Москва
3 060
7
Сапсан Арена
Москва
8 700
8
Олимп им. Виктора Понедельника
Ростов-на-Дону
15 840
9
Рубин
Казань
10 000
10
Бажовия
Сысерть
500
11
Локомотив
Нижний Новгород
17 856
12
УТБ "Новогорск-Динамо"
Новогорск
100
13
Труд
Махачкала
6 000
14
Академия им. Коноплева
Тольятти
100
15
Локомотив
Воронеж
500
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