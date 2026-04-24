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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Ростов (мол)
Спартак М (мол) - Ростов (мол): обзор матча 24 апреля 2026
Спартак М (мол)
24.04.2026, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 7 тур
3 : 0
Завершен
Ростов (мол)
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Статистика матча Спартак М (мол) - Ростов (мол)
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Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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Спартак М (мол)
Ростов (мол)
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
2025.12.31 14:39
2
КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»
2025.11.13 19:10
17
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
2025.12.31 14:39
2
КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»
2025.11.13 19:10
17
17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним
2025.11.07 21:26
19
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
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- : -
10.07.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
- : -
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 14 тур
Пари НН (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
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- : -
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