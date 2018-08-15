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    КДК: Понсе пропустит два матча чемпионата России за фол на Глушакове

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил наказания в адрес клубов и игроков по итогам 3-го тура чемпионата России и молодежного первенства.

    «За скандирование нецензурных выражений болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

    За использование пиротехники болельщиками «Спартака» на клуб наложен штраф в размере 10 тысяч рублей. Также на табло транслировалась травма игрока (нарушение регламента соревнований) — штраф 10 тысяч рублей.

    Болельщики «Зенита» единично использовали пиротехнику — 10 тысяч рублей. За неподобающее поведение команды «Анжи» (две красные карточки) — штраф 100 тысяч рублей.

    За неподобающее поведение команды «Ахмат» (7 жeлтых карточек) — штраф 100 тысяч рублей. Андрес Понсе удалeн за агрессивное поведение и нарушение против полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Понсе принeс публичное извинение Глушакову, написал письмо в КДК на испанском языке. Понсе дисквалифицирован на два матча, а «Анжи» проведeт дисциплинарную работу с игроком.

    «Уфа»«Краснодар» (молодeжное первенство). Игорь Андреев («Уфа») дисквалифицирован на 3 матча молодeжного чемпионата России по футболу (умышленный удар без цели завладения мячом)», – сказал представитель комитета.

    Ранее стало известно о дисквалификации для защитника ЦСКА Кирилла Набабкина за фол против хавбека Фегора Огуде в игре с «Енисеем».

    Следующий тур РПЛ начнется в пятницу, 17 августа, матчем «Анжи» – «Оренбург».

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2018 17:43
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